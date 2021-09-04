Никита Мазепин с Миком Шумахером вновь не смогли обогнать никого из соперников в квалификации голландского Гран При – но вновь повздорили из-за позиций на трассе, да еще и испортили быструю попытку Себастьяну Феттелю.

После окончания сессии россиянин обвинил партнера по Haas в нарушении внутренних договоренностей, а тот в ответ только пожал плечами и сказал, что следовал указаниям инженера.

Арбитром в споре гонщиков в очередной раз пришлось выступать главе команды Гюнтеру Штайнеру.

«Ответ очень простой, – объяснил тиролец на медиа-сессии. – Мы по-прежнему очень молодая команда. Самая молодая в пелотоне, и вдобавок у нас два молодых гонщика.

В такой ситуации… знаете, подобное произошло не в первый раз – и не в последний. Сложность в том, что мы позади, и они вынуждены сражаться лишь между собой. Потому их соперничество складывается острее – ведь это единственный поединок, где можно победить.

У нас есть своя система, но каждый хочет получить максимум от своих возможностей. Мы пробуем действовать, но получается не всегда. Через такое тоже надо пройти. И куда лучше сделать это сейчас, чем в будущем году – когда, надеюсь, машина поедет быстрее».

Он добавил: «Здесь нет правых и виноватых. Нам важно вывести температуру шин у пилотов к нужным значениям, а они делают это по-разному. А в этот раз в конце круга сформировалась очередь из пилотов, из-за чего возникло замешательство.

Первая очередь была на выезде из боксов, потом 4,5 км пустой трассы – и вторая очередь. Потому это [прогрев шин] стало еще сложнее. Что ни делай, результат может не получиться. Так что виновны мы все – и одновременно никто. Мы попробовали выжать максимум, но все пошло не по плану.

Говоря об отношениях между Никитой и Миком, Штайнер отметил: «Каждый из них пытается добиться максимума. И понятно, что из-за этого отношения порой страдают. Плохо то, что из-за машины они не могут навязать борьбу никому другому. Надеюсь, все это не превратится в нисходящую спираль».

Комментируя, что Haas может сделать, чтобы взять ситуацию под контроль, Гюнтер назвал эту задачу непростой.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, тут сложно что-то придумать, – сказал он. – Недовольство проистекает из наших позиций в пелотоне. Когда машина станет быстрее, все изменится, но пока можно лишь стремиться к тому, чтобы всегда принимать правильные решения и получать максимум возможного. Но это очень сложная задача».

Также, по словам руководителя команды, Никита Мазепин изменил свое отношение к случившемуся после разговора с ним.

«Когда вы расстроены, то говорите всякое, – объяснил Штайнер. – А он был расстроен. Уже потом мы разобрались, что в действительности произошло. Но он отправился на пресс-сессию еще до этого, не имея всей информации.

Позже мы с ним переговорили. Ситуация была непростой, в ней сошлись сразу несколько вопросов. Но думаю, в конце появилось понимание. Я понимаю его огорчение, но здесь не было никаких негативных намерений».