Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы

В четверг перед началом уик-энда Гран При Штирии немецкий пилот Haas рассказал, что с самого старта сезона испытывает неудобства в кокпите – из-за «несимметричного» сиденья. После финиша гонки во Франции Мик даже попросил изучить свой кокпит своего товарища Себастьяна Феттеля – что и привлекло внимание прессы.

Тем не менее, по словам Гюнтера Штайнера, Шумахер на самом деле не требовал от команды ничего менять. Сам Штайнер узнал о существовании проблемы от матери Мика Коринны.

«Я сам услышал об этом в первый раз от его мамы во Франции [на прошлой неделе], – сказал Штайнер. – Оказывается, там какая-то проблема с сиденьем. Я ответил ей, что я вообще не в курсе.

Мне кажется, это все немного раздуто. Он хочет новое сиденье, но он сам сказал – кажется, вчера – что никакой срочности нет.

Да, наверное, он сидит не совсем прямо, что может добавлять дискомфорта, но он не сидит в кокпите под углом в 45 градусов, или в какой-то скрюченной позе. Машина тоже не кривая.

Я думаю, к этому было приковано слишком много внимания только потому, что он позвал Себастьяна взглянуть на машину. Так это и стало большой историей, и у меня с этим нет проблем. Но опять же, я просто не был в курсе до тех пор, пока мне не сказала его мама. Так что я уверен, что не все так и плохо.

Мы сделаем ему новое сиденье как только он попросит, и когда он решит, что время пришло.

Я сейчас даже не знаю, когда именно это произойдет. Я не собираюсь поднимать этот вопрос на совете директоров сейчас. Извините».