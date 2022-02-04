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Формула 1 / Презентация ливреи Haas F1 Team Новость

Босс Haas рассказал, как команда выберет первого и второго пилотов

Никите Мазепину с Миком Шумахером предстоит оспаривать внутрикомандное лидерство на каждом Гран При

Босс Haas рассказал, как команда выберет первого и второго пилотов
Александр Кабановский
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Команда Haas F1 стала первой, показавшей свою машину для сезона-2022 – пусть это и был некий предварительный макет, предназначенный для демонстрации ливреи. 

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Пилотам коллектива в новом сезоне останутся Мик Шумахер и Никита Мазепин – в 2021-м дебютный сезон для обоих оказался осложнен нехваткой скорости у машины. Россиянин и немец могли соперничать по сути только между собой, что нередко приводило к появлению напряженности. 

На пресс-конференции после показа ливреи главу Haas Гюнтера Штайнера спросили, как команда распределит роли первого и второго пилотов в новом сезоне. 

«В нашей команде у обоих гонщиков равный статус, – ответил тот. – Это прописано в контрактах, никакого формального лидера у нас нет. 

Каждый уик-энд будет давать ответ, кто лучше справился со своей работой в тренировках и квалификации. Тот, кто будет стартовать впереди напарника, автоматически получит преимущество. Но стартовые условия для любого Гран При – никакого разделения на первый и второй номера».

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