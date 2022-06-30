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Босс Haas признал ошибкой приглашение Мазепина и Шумахера в 2021 году

По словам Гюнтера Штайнера, сейчас он понимает, что решение взять в команду сразу двух новичков было неверным

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Босс Haas признал ошибкой приглашение Мазепина и Шумахера в 2021 году
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С момента своего дебюта в Ф1 в сезоне 2016 года команда Haas неизменно работала с опытными гонщиками и всего раз производила замену в составе. Однако перед чемпионатом-2021 американцы пошли на шаг, который многие сочли рискованным – отказавшись от услуг Ромена Грожана и Кевина Магнуссена, взяли двух дебютантов. 

Результаты Никиты Мазепина и Мика Шумахера предсказуемо оказались очень низкими, однако руководитель Haas Гюнтер Штайнер весь сезон настаивал, что команда осознанно взяла их с перспективой на будущее. 

Лишь по прошествии полутора лет Штайнер согласился, что брать сразу двух новичков все же было неверно. Он объяснил, что возвращение Магнуссена в 2022-м позволило осознать это.

«Если бы не появление Кевина, Мик даже не узнал бы, в чем проигрывает, – рассказал Штайнер в интервью La Gazzetta dello Sport. – А нас это заставило задуматься, правильно ли было выступать с парой новичков. Сейчас я бы сказал, что это был неверный выбор».

Мазепин вынужденно покинул Haas в начале этого сезона, а Шумахер продолжает выступать за команду, заметно отставая от нового напарника. Пока у него нет контракта на 2023 год. 

«Мы еще не говорили о будущем, – признал Штайнер. – Сейчас нам важнее всего помочь ему использовать свои возможности, чтобы наконец-то заработать дебютное очко»

Тиролец продолжил: «Все рассчитывали, что во втором сезоне Ф1 он добьется такого же шага вперед, как делал это в молодежных сериях. Пока у него это не получается, но тому есть причина: эти машины не являются эволюционным развитием прошлогодних. Сейчас он управляет совершенно новой для себя техникой. Даже у куда более опытных пилотов есть сложности с адаптацией к ней. 

Аварии в Джидде и Монако подорвали его уверенность, что привело к негативной спирали. Календарь тоже сказался – трассы в Баку и Канаде не прощают ошибок. Если ты допускаешь на них ошибку, повреждения машины оказываются очень серьезными. А для Мика сейчас аварии – это самое худшее, что может произойти. 

Теперь мы возвращаемся в Европу, где его ждут традиционные и знакомые этапы. Там он будет постепенно прибавлять». 

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