Босс Haas посоветовал Формуле 1 перенять правило NASCAR

Гран При Тосканы пришлось остановить красными флагами после того, как попытка дать рестарт с хода привела к массовому столкновению в задних рядах и сходу четырех гонщиков.

FIA не нашла виновного, но вынесла предупреждения 12 пилотам, включая Даниила Квята. При этом лидировавший в тот момент Валттери Боттас и не увидел в случившемся своей вины, а судьи не нашли оснований вносить какие-то изменения в регламент.

Между тем руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер напомнил, что в серии NASCAR есть весьма здравая практика в отношении рестартов, которую Формуле 1 стоит как минимум обсудить.

Речь идет о принципе зоны рестарта, в которой лидер пелотона обязан начать ускорение.

«В Муджелло линия финиша находится практически в конце прямой, – объяснил Штайнер. – И некоторым гонщикам, конечно, захотелось использовать свой шанс. Я не думаю, что кто-то допустил ошибку – и согласен с теми, кто называет случившееся стечением обстоятельств.

Но чтобы избежать такого в будущем, мы должны разобраться, где стоит располагать линию рестарта – и, может быть, подумать про зону рестарта. Я не эксперт в таких вещах, но в других чемпионатах есть способы не допускать подобного развития событий.

Полагаю, есть смысл изучить этот опыт. Думаю, я попробую внести этот вопрос в повестку заседания Спортивной рабочей группы».

Гонщик Haas Кевин Магнуссен, который стал одной из жертв завала в Муджелло, добавил: «Думаю, авария произошла потому, что некоторым очень захотелось использовать момент рестарта, чтобы прорваться вперед. Они отставали от соперников впереди и резко ускорялись, после чего вновь тормозили. Из-за этого и началась цепная реакция, так как кому-то просто не удалось среагировать.

Решение в том, чтобы изменить процедуру рестарта. Иначе, я думаю, такое будет повторяться».