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Формула 1 / Новость

Босс Haas посоветовал Формуле 1 перенять правило NASCAR

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Босс Haas посоветовал Формуле 1 перенять правило NASCAR
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению Гюнтера Штайнера, чтобы избежать повторения массовых аварий на рестарте, есть смысл изучить опыт заокеанских гонок

Гран При Тосканы пришлось остановить красными флагами после того, как попытка дать рестарт с хода привела к массовому столкновению в задних рядах и сходу четырех гонщиков. 

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FIA не нашла виновного, но вынесла предупреждения 12 пилотам, включая Даниила Квята. При этом лидировавший в тот момент Валттери Боттас и не увидел в случившемся своей вины, а судьи не нашли оснований вносить какие-то изменения в регламент.

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Между тем руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер напомнил, что в серии NASCAR есть весьма здравая практика в отношении рестартов, которую Формуле 1 стоит как минимум обсудить. 

Речь идет о принципе зоны рестарта, в которой лидер пелотона обязан начать ускорение. 

«В Муджелло линия финиша находится практически в конце прямой, – объяснил Штайнер. – И некоторым гонщикам, конечно, захотелось использовать свой шанс. Я не думаю, что кто-то допустил ошибку – и согласен с теми, кто называет случившееся стечением обстоятельств. 

Но чтобы избежать такого в будущем, мы должны разобраться, где стоит располагать линию рестарта – и, может быть, подумать про зону рестарта. Я не эксперт в таких вещах, но в других чемпионатах есть способы не допускать подобного развития событий. 

Полагаю, есть смысл изучить этот опыт. Думаю, я попробую внести этот вопрос в повестку заседания Спортивной рабочей группы».

Гонщик Haas Кевин Магнуссен, который стал одной из жертв завала в Муджелло, добавил: «Думаю, авария произошла потому, что некоторым очень захотелось использовать момент рестарта, чтобы прорваться вперед. Они отставали от соперников впереди и резко ускорялись, после чего вновь тормозили. Из-за этого и началась цепная реакция, так как кому-то просто не удалось среагировать. 

Решение в том, чтобы изменить процедуру рестарта. Иначе, я думаю, такое будет повторяться». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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