Босс Haas попросил Мазепина и Шумахера избегать бордюров

По итогам тренировок Гран При Франции многие пилоты и команды остались недовольны толстым бордюром на выезде из второго поворота. Проезд по нему наносит удар по днищу болидов и повреждает их.

Глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что предупредил своих пилотов избегать этого бордюра. Но считает необходимым вообще убрать его с трассы.

«К счастью, мы на [бордюры] не наезжали, – сказал Штайнер. – Мы сказали парням, что если проедут по бордюру, то могут повредить машину.

На трассах не должно быть бордюров, которые уничтожают машину. Стоит ли строить стены вокруг трассы? Мы в таких гонках участвовать не будем, это просто разрушит болиды».

При этом Штайнер призвал к тому, чтобы делать зоны безопасности, вылет в которые заставит пилота потерять время, но не навредит машине.