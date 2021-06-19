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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Босс Haas попросил Мазепина и Шумахера избегать бордюров

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Штайнер недоволен тем, что ограждение убивает машины

Босс Haas попросил Мазепина и Шумахера избегать бордюров

По итогам тренировок Гран При Франции многие пилоты и команды остались недовольны толстым бордюром на выезде из второго поворота. Проезд по нему наносит удар по днищу болидов и повреждает их. 

Глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что предупредил своих пилотов избегать этого бордюра. Но считает необходимым вообще убрать его с трассы.

«К счастью, мы на [бордюры] не наезжали, – сказал Штайнер. – Мы сказали парням, что если проедут по бордюру, то могут повредить машину. 

На трассах не должно быть бордюров, которые уничтожают машину. Стоит ли строить стены вокруг трассы? Мы в таких гонках участвовать не будем, это просто разрушит болиды».

При этом Штайнер призвал к тому, чтобы делать зоны безопасности, вылет в которые заставит пилота потерять время, но не навредит машине.

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