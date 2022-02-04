Штайнер: новая машина позволит Haas вновь показать свою силу

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Команда Haas, главный аутсайдер минувшего чемпионата Ф1, опередила соперников уже в дебюте нового сезона, первой показав свою машину – с той оговоркой, что это лишь ливрея.

Проведя весь 2021 год в хвосте пелотона, американцы бросили все силы на разработку новой модели VF-22, сохранившей цвета российского флага. По мнению главы команды Гюнтера Штайнера, предстоящий сезон позволит Haas сделать серьезный шаг вперед.

«Очень приятно осознавать, что совсем скоро VF-22 выйдет на трассу, – сказал тиролец. – Нам всем известно, на что способна команда, мы уже демонстрировали это прежде. Уверен, что новая машина, построенная нашей конструкторской бригадой по совсем другим правилам, позволит нам вновь демонстрировать свою силу по ходу уик-эндов.

Все, кто принимал участие в ее создании, приложили невероятные усилия, и сейчас нас ждет самая интересная фаза: предстоит вывести машину на трассу и разобраться со всеми ее элементами. Прошлый сезон тянулся долго, но мы уверены, что в 2022-м вы вновь увидите нас в борьбе в средней группе пелотона благодаря VF-22».

Технический директор Симоне Реста добавил: «Регламент стал совершенно другим, а мы собрали совершенно новую команду, чтобы создать VF-22. Может быть, и не радикально новую, но значительная часть людей вошла в обновленную структуру. И это я считаю огромным успехом.

Пока мы только на ранней стадии проекта, мы прошли через переходный сезон, когда пришлось [одновременно с выступлениями] работать над новой машиной. И если вспомнить, с чего все это начиналось, то сделанное уже стало серьезным успехом».

Haas вместе с другими командами Ф1 приступит к официальным предсезонным тестам 23 февраля в Барселоне.