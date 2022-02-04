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Формула 1 Новость

Штайнер: новая машина позволит Haas вновь показать свою силу

Глава команды Никиты Мазепина заверил, что в новом сезоне Формулы 1 его гонщики будут сражаться в середине пелотона

Штайнер: новая машина позволит Haas вновь показать свою силу
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
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Команда Haas, главный аутсайдер минувшего чемпионата Ф1, опередила соперников уже в дебюте нового сезона, первой показав свою машину – с той оговоркой, что это лишь ливрея. 

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Проведя весь 2021 год в хвосте пелотона, американцы бросили все силы на разработку новой модели VF-22, сохранившей цвета российского флага. По мнению главы команды Гюнтера Штайнера, предстоящий сезон позволит Haas сделать серьезный шаг вперед. 

«Очень приятно осознавать, что совсем скоро VF-22 выйдет на трассу, – сказал тиролец. – Нам всем известно, на что способна команда, мы уже демонстрировали это прежде. Уверен, что новая машина, построенная нашей конструкторской бригадой по совсем другим правилам, позволит нам вновь демонстрировать свою силу по ходу уик-эндов. 

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