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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Босс Haas отказался переубеждать хейтеров Мазепина

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению Гюнтера Штайнера, недовольных всегда больше, чем тех, кто оценивает что-то позитивно…

Босс Haas отказался переубеждать хейтеров Мазепина

Очередное невыразительное выступление Никиты Мазепина – на Гран При Испании он в третий раз подряд финишировал последним, заметно отстав даже от своего напарника Мика Шумахера, да еще и помешал на дистанции Льюису Хэмилтону – вызвало новую волну негатива в социальных сетях. 

Самые радикально настроенные болельщики призвали команду Haas расторгнуть контракт с пилотом и избавить от него Формулу 1. 

В воскресенье вечером журналисты спросили главу американского коллектива Гюнтера Штайнера, что бы он сказал тем, кто сомневается в соответствии российского пилота уровню Ф1.

«Думаю, я не стану разговаривать с ними или убеждать их, – ответил тот. – Полагаю, за меня все скажет время. То время, которое вы должны давать людям. Сегодняшний день вновь оказался для него сложным с точки зрения результата, но он хорош в том плане, что позволил проехать много кругов. 

Никита не сделал ничего, за что его можно осуждать. Зато продолжил учиться. Тех, кто против, всегда больше, чем тех, кто за. И у меня, честно говоря, нет никакого интереса… нет, не разговаривать с ними, а оправдываться.

Если только начать, это никогда не закончится, потому что придется снова и снова отвечать на одинаковые вопросы. Я твердо уверен в том, что надо собраться с силами и продолжать делать свое дело. Важно не то, как вы падаете – а то, как вы подымаетесь. Ему просто требуется немного времени.

Повторюсь – я вовсе не избегаю подобных вопросов. Я просто не отвечаю на них».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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«Победный» шлем и борьба с Mercedes. Как Мазепин провел Гран При Испании

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Никита Мазепин , Гюнтер Штайнер
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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