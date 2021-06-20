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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Босс Haas не винит Мазепина: Грожан и Магнуссен – это другое

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По мнению Гюнтера Штайнера, при нынешнем положении команды Мазепину и Шумахеру не остается ничего иного как бороться друг с другом

Босс Haas не винит Мазепина: Грожан и Магнуссен – это другое

На Гран При Франции между россиянином Никитой Мазепиным и его напарником Миком Шумахером вновь возник конфликт. Немец остался недоволен излишне агрессивным маневром Мазепина при попытке обгона на первых кругах дистанции, из-за чего он был вынужден выехать за пределы трассы и потерять время.

После гонки руководителя команды Haas Гюнтера Штайнера спросили, что он думает по этому поводу и не напоминает ли ему нынешнее положение дел столкновения прежних пилотов Haas Ромена Грожана и Кевина Магнессена.

«Честно сказать, я толком не видел этого эпизода, – признался Штайнер. – У меня не было возможности посмотреть запись бортовых камер. Но я уже поговорил с обоими гонщиками. Это был гоночный инцидент, не думаю, что он был нечестным. Жесткие гонки – да, но нечестные – вряд ли.

Мик пытался обойти Джорджа Расселла, у него не получилось, он из-за этого был вынужден замедлиться, и Никита воспользовался своим шансом. Вот что я понял, поговорив с обоими, но повторюсь, всю картину я не видел.

Что касается сравнения с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном, то ситуация изменилась в том смысле, что теперь наши пилоты вынуждены сражаться только друг с другом, а не с другими гонщиками. И это важно не упускать из виду».

Дополнительная информация: Олег Карпов и Кристиан Ниммерволь

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