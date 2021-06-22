Босс Haas назвал реальной задачу обогнать Ferrari

До этапа в Ле-Кастелле команда Haas занимала девятое место в Кубке конструкторов благодаря финишу Мика Шумахера на 13-м месте в Баку. Однако французская гонка, несмотря на отсутствие сходов, принесла Джорджу Расселлу из Williams 12-е место.

Это позволило коллективу из Гроу опередить Haas в общем зачете – но в то же время навело главу американского коллектива Гюнтера Штайнера на некоторые весьма любопытные мысли.

«Я бы сказал, что в середине пелотона гонка вышла довольно скучной, но Джордж прекрасно справился с работой, – сказал Штайнер на медиа-брифинге. – Он смог финишировать 12-м и опередить нас в чемпионате.

Но если искать в этом позитив, то кто бы мог подумать пару недель назад, что Williams удастся финишировать на 12-й позиции, впереди Ferrari и пары Alfa Romeo. А если это сделали они, я не вижу препятствий, которые помешают нам повторить то же самое».

Шарль Леклер, который в Баку и Монако выигрывал квалификации, во французской гонке финишировал только 16-м из-за слишком сильного износа резины. Лучшего из представителей Haas Мика Шумахера он опередил на 33 секунды.

Еще одним позитивный сигналом Штайнер назвал выход Шумахера во второй сегмент квалификации. Такое случилось с Haas впервые за 11 Гран При.

«Многие подходили ко мне и говорили: "Ого! как вы это сделали", – рассказал тиролец. – В сравнении с другими это был очень хороший круг.

Он подарил мне веру в то, что такое возможно, если очень постараться. Возьмите Джорджа: он проводит в Ф1 третий сезон и продолжает прибавлять.

Это показывает, что целеустремленность кое-чего стоит. Я высоко оцениваю то, чего ему удалось добиться. Он сделал это [приехал 12-м] вовсе не потому, что десяток машин выбыл из гонки. В этот раз финишировали все.

И такое дает мне право сказать своим парням, что все возможно».

Шумахер и Никита Мазепин финишировали во Франции 19-м и 20-м.

Дополнительная информация: Олег Карпов