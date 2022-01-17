Босс Haas: Мазепин и Шумахер не сразу поняли, что важно в Ф1

В 2021 году Haas впервые в своей истории полностью обновила состав, начав работу с двумя новичками Формулы 1 Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

Так как машина VF-21 не позволяла угнаться за соперниками, гонщики в первую очередь стремились опередить друг друга, что не раз приводило к возникновению напряженности.

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Для руководителя Haas Гюнтера Штайнера прошедший сезон тоже стал необычным – тирольцу пришлось проявить себя в качестве наставника и даже педагога, работая с молодыми спортсменами. При решении необычной задачи Гюнтер, несомненно, раскрыл себя в новом качестве.

«Мы заранее понимали, чего примерно стоит ожидать, но я даже представить себе не мог, как все обернется, – рассказал Штайнет Motorsport.com. – Ты сам учишься, разбираясь в этих молодых ребятах – настолько они неопытны и так сильно им надо помогать.

В чем-то они должны разобраться сами, тут ты не сможешь научить их. Можно направлять, но не говорить прямо. Тут уж или научишься плавать, или утонешь. Если придется поддерживать их на плаву, это займет все мое время – этого мне совершенно не нужно.

Лучше учиться в трудных условиях. Это полезнее, чем баловать их. С машиной, которая неконкурентоспособна, нам было проще, так как мы все равно не претендовали на очки.

[В 2022 году] мы рассчитываем вновь финишировать в десятке. Но теперь они уже многому научились, когда дела шли скверно.

Единственный позитив прошедшего сезона был в том, что мы не расстраивались, так как терять нам было просто нечего».

Он добавил: «В начале чемпионата Никита с Миком сражались между собой, хотя победителю доставалось только 19-е место.

Это ничего не приносит команде. И в какой-то момент оба поняли, что Формула 1 – это не про то, чтобы опередить одного соперника.

Когда в тренировках у нас есть какая-то программа, не надо спрашивать, почему ты должен делать именно это, а не что-то иное. Ответ прост. Потому, что так лучше для команды.

Для нас они не А и В, для нас они А и А. Каждый получает равные возможности, а мы узнаем, что будет лучше для команды. Никакого различия, равный статус – именно так это работает».

Мазепин и Шумахер продолжат выступать за Haas в сезоне 2022 года.