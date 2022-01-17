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Формула 1 Новость

Босс Haas: Мазепин и Шумахер не сразу поняли, что важно в Ф1

Автор:
, редактор Ф1

Глава американской команды рассказал, как менялся подход его пилотов по ходу дебютного для обоих чемпионата

Босс Haas: Мазепин и Шумахер не сразу поняли, что важно в Ф1

В 2021 году Haas впервые в своей истории полностью обновила состав, начав работу с двумя новичками Формулы 1 Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. 

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Лучше учиться в трудных условиях. Это полезнее, чем баловать их. С машиной, которая неконкурентоспособна, нам было проще, так как мы все равно не претендовали на очки. 

[В 2022 году] мы рассчитываем вновь финишировать в десятке. Но теперь они уже многому научились, когда дела шли скверно.  

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