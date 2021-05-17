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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Босс Haas дал Мазепину простой совет перед Гран При Монако

Автор:
, Ответственный редактор

По словам Гюнтера Штайнера, у знаменитой городской трассы есть одно несложное правило

Босс Haas дал Мазепину простой совет перед Гран При Монако

Формула 1 готовится к этапу, который занимает в календаре сезона особое место. Узкая, медленная и кочковатая трасса в Монако во все времена сама определяла своих фаворитов – многим великим пилотам так и не удалось покорить ее.

Россиянин Никита Мазепин выступал в княжестве, когда в 2019-м проводил дебютный сезон в Формуле 2. Тогда гонщик оба раза добрался до финиша, показав десятый и восьмой результаты. Но теперь ему предстоит пилотировать куда более сложную технику. 

В преддверии Гран При босс команды Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что он посоветовал Мазепину и его напарнику Мику Шумахеру. 

«Брифинг был коротким – мы объяснили им, что нельзя допускать контакты со стенами и барьерами, – признался итальянский специалист. – Если в Монако ты доехал до барьера, твоя сессия окончена. Ты не можешь вернуть машину в боксы, а ее повреждения обычно оказываются весьма серьезными». 

Никита Мазепин, ART Grand Prix. Этап Ф2 в Монако 2019 года

Никита Мазепин, ART Grand Prix. Этап Ф2 в Монако 2019 года

Фото: FIA Formula 2

Он добавил: «Задача очень сложна. Это узкая трасса, городская, так что за тобой тут всегда следит множество людей. А это именно то, чего вы не хотите в подобных гонках.

С другой стороны, она всем нравится, именно потому мы и проводит этот этап». 

По мнению главы Haas, Мазепину и Шумахеру должно быть чуть проще потому, что американский коллектив в нынешнем сезоне является аутсайдером, а значит от его гонщиков никто не ждет ничего особенного.

«Мы знаем свою форму, так что прессинг не должен быть серьезным, – объяснил Штайнер. – Они должны рассматривать гонку прежде всего как возможность получить опыт. Когда оба вернутся сюда, располагая более быстрой машиной, то уже будут знать, что такое Монако. Ведь это особенная гонка в календаре Ф1».

Шумахер также выступал в княжестве на этапе Формулы 2 пару лет назад. Тогда он оба раза уступил своему нынешнему напарнику, финишировав 13-м и 11-м.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако Билеты
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин , Гюнтер Штайнер
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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