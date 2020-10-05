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Формула 1 / Новость

Босс ГП Австралии проговорился: Ф1 опубликует календарь в октябре

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Босс ГП Австралии проговорился: Ф1 опубликует календарь в октябре
Автор:
, Ответственный редактор

По словам Эндрю Уэстакотта, уже в этом месяце Формула 1 и MotoGP покажут свои календари на 2021 год

Из-за коронавирусной пандемии весь спортивный сезон 2020 года оказался скомкан: соревнования удалось начать только в середине лета, первоначально запланированные этапы пришлось отменять, проводя вместо них совершенно другие. 

Формула Е организовала шесть дней за девять гонок в Берлине, Ф1 и MotoGP вынуждены проводить сдвоенные Гран При на одной и той же трассе и предельно уплотнять календарь. 

Так как победа над COVID-19 еще не одержана, формирование планов на 2021 го вызывает известные сложности. Однако, Эндрю Уэстакот – глава компании Australian Grand Prix Corporation, которая проводит национальные этапы Ф1 и MotoGP – рассказал, что предварительные календари можно ожидать уже в ближайшие недели. 

«Наши дискуссии с Формулой 1 и Dorna, организатором MotoGP, проходят регулярно и очень позитивно во всех отношениях, – отметил он в интервью Speedcafe.com. – И я знаю, что оба мировых чемпионата собираются выпустить свои предварительные календари на 2021 год в середине или конце октября».

Он добавил: «Это значит, что наш этап вновь получит право открывать сезон Ф1 в марте». 

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По словам Уэстакотта, австралийцы сделали выводы из отмены этапа весной 2020-го. 

«Наша компания, правительство и Формула 1 нацелены завершить все переговоры до Рождества, – объяснил он. – Предварительный календарь будет в октябре, а окончательный – самое большое на месяц позже. 

Решение будет общим, и когда оно станет окончательным, мы будем придерживаться его, потому что еще одна мартовская отмена не нужна решительно никому. 

Мы должны заверить туроператоров и промоутеров, перезапустить всю индустрию, которая вносит значительный вклад в экономику штата.

Лучше всего провести гонку в марте. Если обстоятельства изменятся, мы должны быть готовы гибко реагировать на них. Но пока мы нацеливаемся на мартовскую дату».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Автор Александр Кабановский

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