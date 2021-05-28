Босс Формулы 1 предложил давать больше бонусных очков

В нынешнем сезоне Ф1 впервые опробует экспериментальный формат. Квалификация пройдет в пятницу, днем позже состоится 100-километровая спринтерская гонка, итоги которой определят старотовую решетку в воскресенье.

Уже решено, что новинка будет испытана в Сильверстоуне и Монце – это позволит оценить ее влияние на зрелищность и зрительский интерес.

Известно, что после спринта не будет церемонии подиума, а очки в субботу получат лишь трое лучших пилотов в совсем небольшом количестве (3-2-1).

Однако, как рассказал в интервью Gazzetto dello Sport руководитель чемпионата мира Стефано Доменикали, у боссов спорта есть план начислять в такие уик-энды специальные бонусы. Итальянец сказал, что если один пилот выиграет квалификацию, спринт и главную гонку, то заработает дополнительные очки. Сколько именно – он не уточнил.

Доменикали добавил, что будущее спринтерских гонок станет понятно только после того, как пройдут пробные Гран При 2021 года.

«Если все пройдет успешно, они могут остаться в календаре на постоянной основе, – объяснил он. – Такой формат предлагает больше материала телетрансляций и дает возможность организаторам уик-энда поддерживать более высокий зрительский интерес на протяжении нескольких дней».

Ранее Доменикали говорил, что даже если спринты останутся в Ф1, они в любом случае будут импользоваться не на всех этапах.