Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / В Mercedes рассказали, как Расселл едва не проиграл гонку Норрису Следующая / Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов
Формула 1 Новость

Босс FIA о проблемах с судьями Ф1: Не могу же я заказывать их в интернете

По словам Мохаммеда Бин Сулайема, сложности имеют системный характер, потому в ближайшее время сложно рассчитывать на прогресс

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Босс FIA о проблемах с судьями Ф1: Не могу же я заказывать их в интернете
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После смерти весной 2019 года Чарли Уайтинга, который не одно десятилетие проработал главный судьей в Формуле 1, спорт продолжает испытывать кризис авторитета: Майкл Маси не смог закрепиться на посту руководителя гонок и был уволен после череды скандалов во второй половине 2021-го, а пришедшие ему на смену Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ также регулярно оказываются под огнем критики со стороны команд и пилотов. 

На недавнем Гран При Монако многим не понравилось решение задержать старт, а также долгая пауза после остановки гонки из-за ливня. 

Читайте также:

Как объяснил новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем, сейчас необходимо выстроить институт подготовки судей, чтобы те могли получать опыт в гонках не столь высокого уровня. 

«Это касается даже моего поста, – рассказал эмиратец в интервью Speedweek. – Федерация должна быть достаточно представительной, чтобы спорт мог расти без привязки к конкретной персоне. 

Перед нами стоит множество серьезных задач. Формулу 1 можно назвать сложнейшим вызовом. Пилоты Гран При попросили меня лично курировать вопрос работы дирекции гонок. Но я не могу просто найти нового руководителя в Google или заказать на Amazon. Это специалисты, которых надо тщательно готовить на протяжении лет. 

Я могу опереться на собственный опыт выступлений в ралли. Тогда у нас был принцип ротации штурманов. И это приносило результаты. 

В Формуле 1 должно быть больше разнообразия инструментов. Именно поэтому мы запустили виртуальную дирекцию гонки, которая работает в Женеве и помогает судьям на трассе.

Именно там мы тренируем тех, кто в будущем станет работать руководителем гонок. Это позволяет нам разом решать три задачи: проводить тренировки, давать больше опыта действующим судьям и иметь дополнительных экспертов на случай непредвиденного развития событий.

В числе тех, к кому стоит повнимательнее присмотреться уже сейчас, называют Ронни Сегор Андерсен. 34-летний датчанин недавно выиграл Приз Чарли Уайтинга по результатам специального испытания для судей, призванного «продемонстрировать знания и умения на национальном и международном уровне».

Поделились
Комментарии
В Mercedes рассказали, как Расселл едва не проиграл гонку Норрису
Предыдущая новость

В Mercedes рассказали, как Расселл едва не проиграл гонку Норрису
Следующая новость

Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов

Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли
Формула 1

Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1
Формула 1

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1

Куартараро уверенно выиграл в Барселоне, Эспаргаро перепутал круг финиша Гран При Каталонии
MotoGP

Куартараро уверенно выиграл в Барселоне, Эспаргаро перепутал круг финиша

Самое важное:

Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли
Формула 1 Формула 1

Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли

Звезда гонок: Haas не станет долго терпеть аварии Шумахера
Формула 1 Формула 1

Звезда гонок: Haas не станет долго терпеть аварии Шумахера

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1
Формула 1 Формула 1

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1

Red Bull: Этап в Баку станет итоговой проверкой DRS
Формула 1 Формула 1

Red Bull: Этап в Баку станет итоговой проверкой DRS

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.