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После смерти весной 2019 года Чарли Уайтинга, который не одно десятилетие проработал главный судьей в Формуле 1, спорт продолжает испытывать кризис авторитета: Майкл Маси не смог закрепиться на посту руководителя гонок и был уволен после череды скандалов во второй половине 2021-го, а пришедшие ему на смену Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ также регулярно оказываются под огнем критики со стороны команд и пилотов.

На недавнем Гран При Монако многим не понравилось решение задержать старт, а также долгая пауза после остановки гонки из-за ливня.

Как объяснил новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем, сейчас необходимо выстроить институт подготовки судей, чтобы те могли получать опыт в гонках не столь высокого уровня.

«Это касается даже моего поста, – рассказал эмиратец в интервью Speedweek. – Федерация должна быть достаточно представительной, чтобы спорт мог расти без привязки к конкретной персоне.

Перед нами стоит множество серьезных задач. Формулу 1 можно назвать сложнейшим вызовом. Пилоты Гран При попросили меня лично курировать вопрос работы дирекции гонок. Но я не могу просто найти нового руководителя в Google или заказать на Amazon. Это специалисты, которых надо тщательно готовить на протяжении лет.

Я могу опереться на собственный опыт выступлений в ралли. Тогда у нас был принцип ротации штурманов. И это приносило результаты.

В Формуле 1 должно быть больше разнообразия инструментов. Именно поэтому мы запустили виртуальную дирекцию гонки, которая работает в Женеве и помогает судьям на трассе.

Именно там мы тренируем тех, кто в будущем станет работать руководителем гонок. Это позволяет нам разом решать три задачи: проводить тренировки, давать больше опыта действующим судьям и иметь дополнительных экспертов на случай непредвиденного развития событий.

В числе тех, к кому стоит повнимательнее присмотреться уже сейчас, называют Ронни Сегор Андерсен. 34-летний датчанин недавно выиграл Приз Чарли Уайтинга по результатам специального испытания для судей, призванного «продемонстрировать знания и умения на национальном и международном уровне».