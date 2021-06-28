Босс Ferrari разобрался в проблемах Mercedes

После семи лет уверенных побед в чемпионате мира, в нынешнем сезоне Mercedes отстает от Red Bull в Кубке конструкторов уже на 40 очков. Босс Ferrari Маттиа Бинотто считает, что проблема чемпионов мира в нестабильности руководящего состава.

За последнее время Mercedes покинули глава моторного департамента Энди Кауэлл и технический директор Джеймс Эллисон. Также проблемой Бинотто счел затяжку с подписанием контракта Льюиса Хэмилтона на этот сезон.

«Прежде, чем смотреть на технические аспекты, в которых Red Bull добилась отличного результата, стоит сказать, что они пожинают плоды многолетней стабильности команды, – сказал Бинотто. – Несмотря на трудности и отсутствие побед, они продолжали выстраивать состав для улучшения машины. И сейчас мы видим результат этой работы.

А если мы посмотрим на Mercedes, то у них только в прошлом году были большие внутренние изменения с пересмотром ролей сотрудников. Плюс они подписали контракт со своим пилотом только в феврале. Они отвлекались [от работы], и это привело к нынешней ситуации».

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