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Формула 1 / Новость

Босс Ferrari раскритиковал итальянскую прессу за критику Ferrari

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Босс Ferrari раскритиковал итальянскую прессу за критику Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению Луи Камильери, традиционные методы работы журналистов не всегда идут на пользу дела

Итальянская пресса, являясь отражением национального характера, всегда очень эмоционально реагирует на выступления Ferrari. Когда команда добивается успеха – полосы газет заполнены восторженными публикациями, но зато неудачи пилотов на алых машинах мгновенно приводят к самой отборной критике. 

В нынешнем сезоне Скудерия переживает ощутимый спад, заработав только два призовых кубка в девяти первых Гран При и занимая шестое место в Кубке конструкторов – с 1980 года команда не опускалась в таблице результатов настолько низко. 

Понятно, что хвалебных статей в такой ситуации ждать не приходится – напротив, от руководства концерна все чаще требуют уволить главу коллектива Маттиа Бинотто. 

Однако президент Ferrari Луи Камильери заявил, что пора отказываться от практики, когда неудачи на трассах приводят к немедленным кадровым решениям. 

«Должен сказать, что я полностью уверен в Маттиа и всей команде, – сказал он в интервью New York Times. – Всё требует времени. К сожалению, в прошлом давление на нас было слишком сильным, что привело к множеству увольнений. Атмосфера была сравнима с проходным двором. Но я намерен прекратить это».

Камильери объяснил: «Я хочу добиться стабильности. Понятно, что определенный прессинг неизбежен, особенно со стороны итальянских СМИ. Однако порой они откровенно жестоки – им нужно, чтобы полетели головы. Но это точно не выход».

Президент Ferrari отметил, что все успешные истории в Формуле 1 требовали подготовительного периода: «Вспомните, когда Red Bull выигрывала один титул за другим. Или возьмите нынешнюю Mercedes. Кроме таланта, у них был еще один важный фактор успеха – стабильность. И надо признать, нашей команде этого недостает».

При этом постоянство, по мнению Камильери, не исключает усиления. «Все сказанное мной не значит, что мы не рассматриваем возможность пополнить существующую структуру специалистам и ресурсами», – отметил он.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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