Итальянская пресса, являясь отражением национального характера, всегда очень эмоционально реагирует на выступления Ferrari. Когда команда добивается успеха – полосы газет заполнены восторженными публикациями, но зато неудачи пилотов на алых машинах мгновенно приводят к самой отборной критике.

В нынешнем сезоне Скудерия переживает ощутимый спад, заработав только два призовых кубка в девяти первых Гран При и занимая шестое место в Кубке конструкторов – с 1980 года команда не опускалась в таблице результатов настолько низко.

Понятно, что хвалебных статей в такой ситуации ждать не приходится – напротив, от руководства концерна все чаще требуют уволить главу коллектива Маттиа Бинотто.

Однако президент Ferrari Луи Камильери заявил, что пора отказываться от практики, когда неудачи на трассах приводят к немедленным кадровым решениям.

«Должен сказать, что я полностью уверен в Маттиа и всей команде, – сказал он в интервью New York Times. – Всё требует времени. К сожалению, в прошлом давление на нас было слишком сильным, что привело к множеству увольнений. Атмосфера была сравнима с проходным двором. Но я намерен прекратить это».

Камильери объяснил: «Я хочу добиться стабильности. Понятно, что определенный прессинг неизбежен, особенно со стороны итальянских СМИ. Однако порой они откровенно жестоки – им нужно, чтобы полетели головы. Но это точно не выход».

Президент Ferrari отметил, что все успешные истории в Формуле 1 требовали подготовительного периода: «Вспомните, когда Red Bull выигрывала один титул за другим. Или возьмите нынешнюю Mercedes. Кроме таланта, у них был еще один важный фактор успеха – стабильность. И надо признать, нашей команде этого недостает».

При этом постоянство, по мнению Камильери, не исключает усиления. «Все сказанное мной не значит, что мы не рассматриваем возможность пополнить существующую структуру специалистам и ресурсами», – отметил он.