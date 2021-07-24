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Формула 1 Новость

Босс Ferrari предложил доработать формат спринтерских Гран При

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, Ответственный редактор

По мнению Маттиа Бинотто, эксперимент в Сильверстоуне получился в целом удачным, но спешить с выводами все же не стоит

Босс Ferrari предложил доработать формат спринтерских Гран При

На Гран При Великобритании Формула 1 впервые в истории провела две гонки за уик-энд: в субботу пилоты проехали 100-километровый спринт, а в воскресенье сразились на классической дистанции втрое длиннее.

Эксперимент получил в целом позитивные оценки – и будет продолжен в Монце и еще на одном из осенних Гран При. 

Как отметил глава Ferrari Маттиа Бинотто, сейчас важно не спешить с выводами, поскольку у нового формата определенно есть потенциал для усовершенствования. 

«Это эксперимент, мы решили выделить под него три этапа сезона, – приводит слова итальянца сетевое издание Motorsportweek. – Думаю, после первого из них делать какие-то выводы преждевременно.

Надо подождать, чтобы все оценить. Но думаю, есть моменты, которые определенно можно улучшить. Например, это касается регламента на субботнее утро, который можно сделать более актуальным».

Бинотто выделил момент, на который обращали внимание многие: после пятничной квалификации автомобили команд попадают в условия закрытого парка, что не дает возможности менять их конфигурацию.

Из-за этого субботняя утренняя тренировка по сути теряет смысл, так как у инженеров пактически нет возможности работать с настройками. 

Оценивая опыт первого спринта, Бинотто отметил: «Важно будет посмотреть на цифры телевизинной аудитории. Но сейчас в любом случае не время для выводов. Надо дождаться двух следующих Гран При [в спринтерском формате].

Лично для меня короткая гонка выглядела весьма странной. Но я повторюсь – давайте не будем спешить».

Пока Формула 1 не объявила, где пройдет третий и финальный спринт 2021 года. Изначально назывался бразильский этап, но сейчас сама возможность его проведения вызывает вопросы. Считается, что для эксперимента могут выбрать Гран При США в Остине.

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