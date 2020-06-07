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Формула 1 / Новость

Босс Ferrari пожелал Феттелю договориться с Mercedes

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Босс Ferrari пожелал Феттелю договориться с Mercedes
Автор:
, редактор
7 июн. 2020 г., 09:38

Маттиа Бинотто объяснил расставание с Себом и рассказал об отношении к Хэмилтону

В мае Ferrari объявила, что не будет продлевать контракт с Себастьяном Феттелем, и немец покинет команду в конце 2020 года. По словам босса команды Маттиа Бинотто, Скудерии пришлось пойти на это, чтобы не затягивать с контрактами на 2021 год.

«Мы приняли такое решение, чтобы быть честными с Феттелем, – сказал Бинотто в интервью La Stampa. – Ему тоже надо было начать думать о своем будущем. А мы не могли больше ждать. Наше решение стало лучшим выходом для обеих сторон».

При этом Бинотто пожелал Феттелю трудоустроиться в Ф1: «Я видел слухи о том, что он перейдет в Mercedes. Если да, то я буду за него рад. Он четырехкратный чемпион мира и заслуживает места в топ-команде».

После того, как Ferrari объявила о расставании с Феттелем, глава Mercedes Тото Вольф заявил, что итальянская команда слишком рано приняла решение. Бинотто не упустил возможности ему ответить: «Рад, что у Mercedes всегда есть мнение на наш счет. Я вот удивлен, что они до сих пор не продлили контракт с Хэмилтоном. Мы бы уже давно сделали это».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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