Босс Ferrari пожелал Феттелю договориться с Mercedes

В мае Ferrari объявила, что не будет продлевать контракт с Себастьяном Феттелем, и немец покинет команду в конце 2020 года. По словам босса команды Маттиа Бинотто, Скудерии пришлось пойти на это, чтобы не затягивать с контрактами на 2021 год.

«Мы приняли такое решение, чтобы быть честными с Феттелем, – сказал Бинотто в интервью La Stampa. – Ему тоже надо было начать думать о своем будущем. А мы не могли больше ждать. Наше решение стало лучшим выходом для обеих сторон».

При этом Бинотто пожелал Феттелю трудоустроиться в Ф1: «Я видел слухи о том, что он перейдет в Mercedes. Если да, то я буду за него рад. Он четырехкратный чемпион мира и заслуживает места в топ-команде».

После того, как Ferrari объявила о расставании с Феттелем, глава Mercedes Тото Вольф заявил, что итальянская команда слишком рано приняла решение. Бинотто не упустил возможности ему ответить: «Рад, что у Mercedes всегда есть мнение на наш счет. Я вот удивлен, что они до сих пор не продлили контракт с Хэмилтоном. Мы бы уже давно сделали это».