Босс Ferrari пообещал заблокировать назначение Вольфа главой Ф1

В этом году исполнительного директора Mercedes Motorsport Тото Вольфа неоднократно называли будущим сменщиком руководителя Формулы 1 Чейза Кэри. Руководитель Mercedes считал, что эти слухи распространяют, чтобы ему навредить.

Однако если Вольф все же станет главным кандидатом на пост главы спорта, то занять эту должность ему будет непросто: исполнительный директор Ferrari Луи Камильери пригрозил использовать право вето, чтобы не допустить такого назначения.

На недавней встрече с журналистами в Маранелло у Камильери поинтересовались о шансах австрийца стать во главе Ф1.

«Любой, кто был активным и важным игроком в определенной команде в течение последних нескольких лет, взяв на себя такую ответственность, автоматически создаст конфликт интересов, – цитирует Камильери Daily Mail. – Нет ничего хорошего в том, что такой человек управлял бы Формулой 1.

Вето – это своего рода последнее средство. Если бы мы столкнулись с перспективой [назначения Вольфа], мы бы достаточно четко разъяснили нашу позицию людям из Liberty. Здесь нужен руководитель, у которого есть опыт работы в сфере развлечений».