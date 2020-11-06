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Босс Ferrari перестанет посещать Гран При

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Босс Ferrari перестанет посещать Гран При
Автор:
, редактор

Маттиа Бинотто решил, что в Маранелло он нужнее

В этом году Ferrari провела реформу управления, создав новый департамент, который отвечает за работу машины. Изменения в руководстве Скудерии продолжатся в ближайшее время, так как глава команды Маттиа Бинотто больше не будет руководить ей на Гран При.

Бинотто может пропустить часть оставшихся в 2020 году гонок, а с 2021-го сосредоточится на работе на базе.

«Мне нужно соблюдать баланс, у меня есть задачи как на трассах, так и на базе, – сказал Бинотто. – Работа на базе важна, ведь именно там мы разрабатываем машины.

Я не буду ездить на Гран При в следующем году. Уже в 2020-м подумываю пропустить некоторые этапы начиная с Турции. А в следующем году буду пропускать чаще. 

Когда отвечаешь за целую команду Гран При важны, но руководство всей командой еще важнее».

Бинотто возглавил Ferrari в январе 2019 года. С тех пор команда выиграла лишь три гонки, а в нынешнем году проводит один из худших сезонов в 21 веке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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