Босс Ferrari перестанет посещать Гран При

В этом году Ferrari провела реформу управления, создав новый департамент, который отвечает за работу машины. Изменения в руководстве Скудерии продолжатся в ближайшее время, так как глава команды Маттиа Бинотто больше не будет руководить ей на Гран При.

Бинотто может пропустить часть оставшихся в 2020 году гонок, а с 2021-го сосредоточится на работе на базе.

«Мне нужно соблюдать баланс, у меня есть задачи как на трассах, так и на базе, – сказал Бинотто. – Работа на базе важна, ведь именно там мы разрабатываем машины.

Я не буду ездить на Гран При в следующем году. Уже в 2020-м подумываю пропустить некоторые этапы начиная с Турции. А в следующем году буду пропускать чаще.

Когда отвечаешь за целую команду Гран При важны, но руководство всей командой еще важнее».

Бинотто возглавил Ferrari в январе 2019 года. С тех пор команда выиграла лишь три гонки, а в нынешнем году проводит один из худших сезонов в 21 веке.