Босс Ferrari: Переход на экологичное топливо это большое дело

С 2025 года Формула 1 перейдет на моторы с полностью экологичным топливом. Но насколько большие перемены это принесет? Будет ли шаг таким же серьезным, как переход с ДВС на нынешние гибридные силовые установки? И насколько мощным будет посыл Ф1 в условиях, когда правительства большинства стран видят будущее автомобильное индустрии в электрификации?

На эти вопросы нам помогли ответить руководитель Ferrari Маттиа Бинотто и один из руководителей топливного партнера команды Shell Иштван Капитани.

Перемены на топливном рынке идут быстро. Многие страны уже ввели новый, более экологичный тип топлива – Е10, который на 10% состоит из биоэтанола, добытого из растительных материалов. В следующем году это топливо начнет использовать Ф1, а потом будет двигаться к 100-процентно экологичному топливу. И если в Ф1 это сработает, то вскоре система будет использована на миллиардах серийных машин по всему миру.

«Это очень важное дело, – говорит Бинотто. – Ключевое для экологичного будущего Ф1. Наш чемпионат всегда был платформой для инноваций. Не только в плане скорости, надежности и технологий. Полная электрификация это не единственное решение. Мы верим в гибридные технологии с полностью экологичным топливом.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Эрик Юниус

Что касается проектирования силовой установки, в плане ноу-хау изменения будут большими. Мы многое узнаем благодаря топливу нового поколения, которое пока в автоспорте малоизвестно. В 2022-м мы представим топливо с 10% этанола. Но в следующие пять лет получим что-то сильно отличное и от него. Это весело, ведь перед нами будет вызов, надо будет быстро учиться. Вызов в том, чтобы выжать максимум из полностью экологичного продукта.

В нашем чемпионате разницу делает малейшее преимущество, и стать лучшим в такой конкурентной среде будет непросто».

Когда в 2014 году Ф1 перешла на гибридные установки, мнения фанатов разделилось. Основные жалобы были на слишком тихие моторы. Обсуждение этой темы затмило то, что термальная эффективность двигателей выросла на 50%. А какие перемены болельщики заметят в 2025-м?

«Думаю, снаружи ничего заметно не будет, – говорит Бинотто. – При переходе с V8 на гибридные V6 изменился звук. Но в форме машин фанаты больших перемен не увидели. Сейчас болельщики не до конца понимают, насколько термально эффективен наш мотор. Думаю, [в 2025-м] нам снова придется объяснять, чего мы достигли в плане экологичности.

Так что для технарей, команд и производителей моторов перемены будут большими. Но вряд ли болельщики их увидят».

С Бинотто согласился Капитани: «В последние годы был достигнут невероятный прогресс в производстве батарей. Но жидкое топливо хранит больше энергии в меньшем объеме, что дает шикарные возможности в плане производительности. Поэтому нам важна совместная работа с Ferrari.

Есть разные способы прийти к экологичному топливу, а Ф1 – подходящее место для их тестирования. Мы уже производим второе поколение этанола в коммерческих объемах. Его теперь получают не из съедобных частей сахарного тростника, а их отходов производства. У нас есть патентованная технология IH2, по которой мы делаем менее качественное топливо из бытовых отходов. И мы также знакомы с е-топливом и синтетическим топливом.

Экологичное топливо это альтернатива электрификации. Электромобили хороши, их время приходит, они будут частью портфолио. Но нам надо предоставить потребителю разные решения, что и движет нами в работе».

Так какими будут следующие шаги?

«Мы работаем с FIA, Ф1, другими командами и поставщиками моторов, а также с Shell над тем, чтобы написать верные правила для полностью экологичного топлива в 2025-м. Мы много трудимся, так как понимаем важность этого для будущего автоспорта».