Босс Ferrari: Передние шины теперь работают лучше
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Маттиа Бинотто на этой неделе не раз говорил, что не слишком доволен скоростью нового болида Скудерии – однако вечером в пятницу озвучил и кое-какие новости, способные порадовать поклонников итальянской команды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Босс Ferrari: Передние шины теперь работают лучше
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