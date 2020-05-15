Босс Ferrari объяснил, зачем поменял Феттеля на Сайнса

Руководитель команды Формулы 1 Ferrari ответил на вопрос, почему не стал продлевать контракт с Себастьяном Феттелем. «За последние недели мир изменился. Не только в экономическом смысле, но и в техническом, и в спортивном, – заявил Бинотто на мероприятии Motor Valley Fest в Италии. – Впереди нас ждет много сложностей.

И сейчас мы хотим заложить фундамент для будущих успехов. Мы обсудили с Себастьяном то, к чему хотим прийти, и поняли: у нас разные краткосрочные и долгосрочные цели.

Мы завершили наш цикл с Себастьяном. Он проработал у нас шесть лет; я восхищаюсь Себом как гонщиком и как человеком. Он навсегда останется в нашем сердце.

Что касается Сайнса, то он очень умен и молод – при этом у него на счету уже есть пять сезонов в Формуле 1. Он очень сильный и надежный гонщик, который заработал много очков. Я уверен, что Карлос станет отличным партнером для чистого таланта Шарля Леклера – и в дальнейшем сможет выигрывать».

Босс команды особенно отметил возраст Сайнса. Сейчас Карлосу 25, в то время как Феттелю в июле исполнится 33. «Мы делаем ставку на молодость. Не только в плане пилотов, но и в отношении механиков», – цитирует главу Ferrari Sky Italia.

Бинотто также отреагировал на слухи о том, что Феттель может не закончить сезон-2020. Якобы Себастьяна в составе Ferrari может заменить Антонио Джовинацци. Руководитель команды заверил, что Феттель все же проведет чемпионат-2020 за Скудерию, а кандидатуру Джовинацци он не рассматривает.

«Я очень уважаю Антонио, но переходить в Ferrari после одного полного сезона в Формуле 1 – это чересчур большая ответственность. Он должен продолжать работать: мы рассчитываем на его прогресс и будем ему помогать», – пообещал Бинотто. В 2019 году Ferrari не остановило то, что Леклер провел в Ф1 один сезон: команда предоставила Шарлю место после дебютного года в Sauber.