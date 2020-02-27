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Формула 1 / Новость

Босс Ferrari назвал невозможной борьбу за победы на старте сезона

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Босс Ferrari назвал невозможной борьбу за победы на старте сезона
Автор:
, Ответственный редактор
27 февр. 2020 г., 19:14

По мнению Маттиа Бинотто, нынешняя скорость алой машины не оставляет команде надежд на сильное начало чемпионата – однако по ходу сезона все еще может измениться

Себастьян Феттель, несмотря на разворот по ходу дня, стал быстрейшим в четверг на тестах Ф1 в Барселоне. Однако показанное им время (1:16.841 на шинах С5) оказалось на секунду хуже, чем у Валттери Боттаса из Mercedes по ходу первой недели заездов (1:15.732 на С5).  

Оценивая форму своей команды накануне старта чемпионата, глава Скудерии Маттиа Бинотто назвал ее недостаточной для борьбы за победы. В эфире Sky Sports он подтвердил собственные слова о темпе машины SF1000, сказанные днем ранее, но был более категоричен в выводах. 

«Думаю, если мы сравним скорость сегодняшней машины и той, что была у нас год назад, то увидим явное ускорение в поворотах и замедление на прямых, – пояснил итальянец. – И тут. думаю, мы получили то, чего ожидали. Но достаточно ли этого, чтобы оказаться быстрее всех? Нет.

Это значит, что общей скорости машины попросту недостаточно, чтобы обеспечить достаточную конкурентоспособность для борьбы за победы на старте чемпионата».

Отвечая на вопрос, есть ли у Ferrari возможность как-то изменить ход событий, Бинотто сказал: «Честно говоря, не думаю. Мы знаем, что делаем, и понимаем, сколько имеем в запасе. Если посмотреть на темп в гоночной конфигурации, то сегодня у Хэмилтона возникли проблемы, но он успел проехать первый отрезок, и выглядел на нем очень впечатляюще. Если же говорить о нас, то мы не маскируем реальный темп».

Он добавил: «Надо признать, мы были не слишком быстры в прошедшие дни. Но сезон долгий. Завтра [в пятницу] за руль сядет Шарль, мы постараемся лучше понять машину и определить направление для работы.  Я убежден, что Ferrari достаточно сильна, чтобы активно дорабатывать машину». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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