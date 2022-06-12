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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью

После двойного схода в Баку Маттиа Бинотто отметил, что зимой в Маранелло просто не хватило сил, чтобы сделать свою машину и быстрой, и безотказной

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью
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Ferrari блистательно начала сезон Ф1 2022 года, одержав две победы в трех первых Гран При и захватив уверенное лидерство в обоих зачетах. Однако затем соперники из Red Bull сумели перехватиnm инициативу, а сама Скудерия стала терять очки из-за проблем с машиной. 

Шарль Леклер из-за отказа мотора сошел в Барселоне, лидируя в гонке, а спустя всего три недели этот же сценарий повторился в Баку. Более того, на этот раз поломка вывела из борьбы и Карлоса Сайнса, испанцу помешала поломка в гидравлике.

«Безусловно, мы озабочены, – признал глава Скудерии Маттиа Бинотто в интервью Каруну Чандхку из Sky Sports. – Но эта озабоченность была и до поездки в Баку, ведь надежность – такой же фактор в нашем сражении, как и скорость. 

Думаю, команда очень активно работала зимой, чтобы сделать машину быстрой – и потому полной надежности пока добиться не удалось, тут еще предстоит потрудиться».

На вопрос о том, как быстро можно ждать улучшений, Бинотто заметил: «Прежде всего надо точно установить, что именно произошло сегодня. Каждый отказ уникален. Пока у нас не было времени на анализ. Возможно, тут есть что-то общее с прошлыми случаями, а возможно, что и нет. Как минимум два сегодняшних случая точно не связаны между собой».

Кроме самой Скудерии, гонка закончилась сходами два пилота клиентских команд: Гуаньюй Чжоу из Alfa Romeo и Кевин Магнуссен из Haas.

«Тут тоже надо разбираться, – вздохнул Бинотто. – Кажется, проблемы Чжоу не связаны с поставляемыми нами компонентами, но точно утверждать не берусь. В любом случае, именно для этого мы и работаем с клиентами. 

Это даже не экономический вопрос, а в большей степени необходимость технической обратной связи. Что бы ни происходило, это в любом случае приносит пользу, так как мы сможем проанализировать все компоненты, как делаем это с алыми машинами».

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Дополнительная информация: Том Говард

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