Босс Ferrari: Мы точно превысим лимит бюджета в этом сезоне

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Резкий рост цен из-за инфляции стал одной из причин, почему в Формуле 1 становится все больше разговоров о невозможности уложиться в установленный регламентом предельный размер расходов. Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер ранее допустил, что некоторым командам придется по этой причине даже отказываться от выступлений в Гран При под конец чемпионата.

Сейчас участники Ф1 продолжают диалог с FIA, чтобы попробовать поднять планку лимита, однако есть команды, которые выступают категорически против этого.

Тем временем по ходу уик-энда в Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто честно признал, что для Скудерии вопрос о том, получится ли вписаться в лимит, уже потерял актуальность – сделать этого точно не выйдет.

По словам итальянца, сейчас борьба в Маранелло уже идет за то, чтобы превышение составило менее 5% – в этом случае можно отделаться не слишком суровым наказанием. Исходя из правил, в этом случае нарушение может иметь вид предупреждения, вычета очков в общем зачете, а также ограничений в объеме исследований на будущее или персональный, более строгий лимит расходов с следующем сезоне.

Понятно, что и это – далеко не самые приятные последствия, однако пока в Ф1 нет практики применения наказаний за финансовые провинности.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, Бинотто пояснил: «Думаю, у нас уже нет шансов остаться ниже предельной планки расходов. Я практически уверен, что в какой-то момент по ходу чемпионата мы поднимемся выше нее.

В правилах говорится о дополнительном барьере в пять процентов. Если ваше превышение не больше этой величины, о оно считается незначительным.

Что в таком случае решат по поводу наказания, я понятия не имею.

Но полагаю, что и для нас, и для многих других команд нет возможности соблюсти ограничения. Можно увольнять людей, но этот подход я считаю неверным.

Сейчас уже почти лето. Запаса, который у нас был, не хватает, чтобы перекрыть рост цен на все подряд. Какими будут последствия? Как я вижу, нарушителями станут многие команды, а это очень скверно для финансовых правил.

Если нарушения будут массовыми, начнутся разговоры о жизнеспособности регламента, все вернется на стадию обсуждений».

Кристиан Хорнер поддержал эту позицию: «Я считаю, в этом году все ведущие команды потратят больше 140 млн. Что за этим последует?

Мы не хотим, чтобы все свелось к торговле: "Ах, у вас 4,9%? Тогда мы берем 4,7". В то же время, подобные вещи в этом сезоне могут стать определяющими.

Думаю, нам нужны уточнения правил, при том как можно скорее. Нельзя оставаться заложниками пары команд, не для этого был задуман потолок бюджетов.

Лимит должен был ограничивать лидеров от гонки расходов. Никто не мог предсказать, к чему все придет. Напомню, во время пандемии ланку лимита снизили на 30 миллионов. А сейчас мир захлестнула инфляция».