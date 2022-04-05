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Формула 1 Новость

Босс Ferrari: Мы сделали выводы из поражений 2017-18 годов

По словам Маттиа Бинотто, сейчас его команда куда лушче готова к схватке за титул и не повторит прежних ошибок

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Босс Ferrari: Мы сделали выводы из поражений 2017-18 годов
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Доминирование Mercedes по ходу восьми сезонов турбоэры не всегда было безоговорочным. Три первых года (2014-16) команда просто громила соперников, но затем вызов ей бросили набравшая силу Ferrari и ее лидер Себастьян Феттель. 

Оба раза к середине сезона лидерство было на стороне Скудерии и ее немецкого пилота, но всякий раз Mercedes удавалось отыгрываться и приводить к титулу Льюиса Хэмилтона.

Отчасти такой исход определяли ошибки самой Ferrari: достаточно вспомнить столкновение Себа со своим напарником Кими Райкконеном на старте в Сингапуре, аварию Феттеля под дождем в Хоккенхайме или проблемы со свечой зажигания в Японии.

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Впрочем, не менее важным был и тот фактор, что Mercedes дважды удавалось ощутимо добавить своей машине скорости во второй половине чемпионата, тогда как в Маранелло такого прогресса добиться не сумели.

Нынешний чемпионат также стартовал с преимуществом Ferrari: в Кубке конструкторов после двух Гран При у команда имеет двукратное преимущество над соперниками, Шарль Леклер и Карлос Сайнс завоевали четыре призовых кубка из четырех возможных. 

По словам Маттиа Бинотто, его команда помнит уроки 2017-18 годов и сделала выводы из тех поражений. 

«Думаю, поддерживать темпы доработок по ходу сезона – это главная задача не только для нас, но и для любой команды, – рассказал глава Скудерии. – Не стану спорить, наши соперники очень сильны в этом компоненте, они доказали это в 2017-м и 2018-м, когда мы чуть отстали в подготовке обновлений. 

Сейчас мы усилили наши инструменты для работы над новинками Это касается способов оценки данных из аэродинамической трубы, ряда рабочих процессов и использования симулятора. Думаю, если сравнивать, теперь мы лучше готовы к серьезной работе над обновлениями».

Бинотто добавил, что в этом году важным фактором станет лимит бюджетов: «Если сравнивать, сейчас на темпах доработки машин серьезно отразится ограничение расходов. Думаю, этот элемент будет решающим. 

Опасение в том, что нужно действовать совершенно правильно – ошибка при планировании новинок может перевернуть все с ног на голову. 

Также важно не растратить все доступные средства уже в первых гонках. Потому у нас не будет больших доработок в Мельбурне».

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