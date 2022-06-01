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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Босс Ferrari: История с желтой линией в Монако еще не закончена

Маттиа Бинотто заявил, что не готов поставить точку и ждет от FIA дальнейших разъяснений

Кемаль Шенгюл
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Босс Ferrari: История с желтой линией в Монако еще не закончена
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После финиша гонки в Монте-Карло Скудерия подала протест на действия судей – те не стали рассматривать эпизоды выезда Макса Ферстаппена и Серхио Переса из боксов, когда гонщики наехали колесом на ограничительную желтую линию. 

Рассмотрев детали, спортивные комиссары отклонили протест – по действующим правилам, запрещено лишь пересекать разметку, а двигаться по ней не возбраняется. 

Однако, как оказалось, в Маранелло не готовы так быстро признать поражение. 

В интервью La Gazzeta dello Sport глава Скудерии Маттиа Бинотто объяснил: «Я ожидаю от FIA объяснений. Ферстаппен явно пересек белую линию. Прежде за такое давали пять секунд штрафа. 

Мы не можем понять, почему в этот раз судьи не предприняли никаких мер».

При этом итальянец признал, что его команда проиграла в Монако по другой причине – из-за собственных тактических ошибок.

«Шарль разочарован, но мы испытываем те же чувства, – объяснил Маттиа. – Понятно, что если ты стартуешь первым и вторым и проигрываешь гонку, то не обошлось без ошибок. 

Шарль прав в том, что все нужно внимательно проанализировать. Мы намерены провести тщательный анализ и хотим как можно скорее во всем разобраться. Мы уже понимаем машину, у нас два отличных пилота, но я не вижу улыбок на лицах сотрудников. Все огорчены.  

Так что будем двигаться вперед, не пытаясь искать виновных».

В Кубке конструкторов отставание Ferrari от Red Bull достигло уже 36 очков. 

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