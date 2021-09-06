Босс Ф1 задумался о зоне DRS в последнем повороте Зандфорта

Трасса близ Амстердама была серьезно модернизирована для первого с 1985 года Гран При Нидерландов. В частности, чтобы повысить шансы на обгон соперников на стартовой прямой, выводящий на нее 14-й поворот получил вертикальный профиль, как на американских овалах.

Однако после изучения уровня сцепления и проведения симуляций FIA предпочла избежать риска и не стала в первой же гонке использовать зону DRS в этом месте.

В итоге воскресенье, как и предсказывали, получилось небогатым на события. По словам спортивного босса Ф1 Росса Брауна, уже к 2022 вопрос может быть пересмотрен.

«Надеюсь, после серьезного изучения данных мы сможем вернуться к изначальной идее – возможности использовать DRS от начала бэнкинга, – рассказал Браун Motorsport.com. после финиша. – Это было бы полезно.

Сейчас был избран консервативный подход. Мы в Ф1 видели в этом проблему, но все же предпочли действовать так. Думаю теперь, собрав данные, мы сможем чувствовать себя гораздо увереннее и рассмотрим все возможности.

Обгоны и так были. С трудом, но они возможны. И это здорово».

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси высказался в схожем ключе: «К работе с DRS мы всегда подходим в общем ключе. Здесь бэнкинг представлял собой полную неизвестность. Потому решено было провести этап и собрать больше информации, чтобы затем вернуться к этому вопросу и понять, нужно ли менять что-нибудь на будущий год».

Маси заверил, что даже смена регламента не помешает принять верное решение.

«Думаю, у нас уже есть общее понимание, – объяснил он. – Да, машины станут совсем другими в плане аэродинамики. Но мы все равно знаем их операционные параметры».

Читайте также: Росс Браун захотел изменить трассу в Монако