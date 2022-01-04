Недавно, рассуждая о том, каким бы он хотел видеть календарь Формулы 1, ее руководитель Стефано Доменикали назвал странным отсутствие собственного Гран При в Германии.

«Мне досадно и обидно, что сейчас нет немецкой гонки, – объяснил он в интервью Sport 1. – К сожалению, я почти не вижу в Германии интереса к тому, чтобы вновь стать частью Формулы 1. Это стыдно, понять такую позицию очень сложно».

Во времена Михаэля Шумахера в стране проходили по две гонки каждый год, но сначала от Ф1 отказались на «Нюрбургринге», а затем и в Хоккенхайме, где последний Гран При состоялся в 2019-м.

Когда боссы Ф1 верстали экстренный «коронавирусный» календарь на сезон-2020, то вспомнили про «Нюрбургринг», где прошел Айфельский Гран При. Однако если на других трассах – скажем, в Портимане, Имоле или Стамбуле – ухватились за аналогичный шанс и смогли сохранить этап и на 2021 год, то немецкая гонка вновь вылетела из календаря.

Между тем, не всем в стране понравились слова Доменикали. Официальный представитель «Нюрбургринга» прокомментировал их в эфире RTL следующим образом: «Мы считаем, что вполне можем принять у себя Формулу 1. Но для этого необходимы устраивающие нас финансовые условия контракта».

Если говорить коротко, немцы не готовы платить большой промоутерский взнос за право принять гонку. Их не переубедил даже успешный опыт соседнего Зандфорта, который в этом сезоне принял Гран При после почти 40 лет паузы.

«Голландцы находятся в особенной ситуации, – отметил тот же представитель. – У них есть Макс Ферстаппен. Мы даже смотреть не станем на их экономическую модель».

При этом на обеих немецких трассах вроде бы не против принимать Формулу 1 по очереди, но никто не хочет выступать инициатором переговоров и брать на себя инициативу. Так что, похоже, Стефано Доменикали был прав, описывая ситуацию.