Босс Ф1 счел лимит на зарплаты пилотов слишком жестким

На прошлой неделе стало известно, что в Формуле 1 обсуждают введения потолка зарплатов пилотов в размере 30 миллионов долларов на команду в год. По неофициальным данным только две команды сейчас превышают этот лимит – Mercedes и Red Bull, причем австрийцы выходят за рамки лишь на 3 миллиона.

Однако руководитель Ф1 Стефано Доменикали все равно полагает, что подобное ограничение может оказаться слишком жестким.

«В нашем спорте всего 20 пилотов, а не 200, – цитирует итальянца Corriere dello Sport. – Два гонщика команды это острие, которое объединяет амбиции сотен работающих в команде людей.

Великолепие Льюиса Хэмилтона или тот риск, которому Ромен Грожан подвергся в Бахрейне в прошлом году, напоминает нам, что пилоты – средоточие всего шоу».