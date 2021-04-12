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Формула 1 / Новость

Босс Ф1 счел лимит на зарплаты пилотов слишком жестким

Автор:
, редактор

Доменикали призвал не забывать о роли пилотов в чемпионате

Босс Ф1 счел лимит на зарплаты пилотов слишком жестким

На прошлой неделе стало известно, что в Формуле 1 обсуждают введения потолка зарплатов пилотов в размере 30 миллионов долларов на команду в год. По неофициальным данным только две команды сейчас превышают этот лимит – Mercedes и Red Bull, причем австрийцы выходят за рамки лишь на 3 миллиона.

Однако руководитель Ф1 Стефано Доменикали все равно полагает, что подобное ограничение может оказаться слишком жестким.

«В нашем спорте всего 20 пилотов, а не 200, – цитирует итальянца Corriere dello Sport. – Два гонщика команды это острие, которое объединяет амбиции сотен работающих в команде людей.

Великолепие Льюиса Хэмилтона или тот риск, которому Ромен Грожан подвергся в Бахрейне в прошлом году, напоминает нам, что пилоты – средоточие всего шоу».

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Автор Иван Матушкин

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