Босс Ф1 представил новый (примерный) календарь сезона-2020
После объявления об отмене Гран При Франции Чейз Кэри выступил с обращением, где заверил в скором начале чемпионата и рассказал о ближайших планах
Недавно отмененный Гран При Франции стал уже десятым по счету этапом Формулы 1, который не сможет пройти в намеченные сроки. Семь гонок считаются отложенными на неопределенный срок, а три, включая французскую, отменены.
Практически одновременно с заявлением организаторов Гран При Франции со своим заявлением выступил и генеральный директор Ф1 Чейз Кэри. Он вновь заявил, что чемпионат мира сможет провести полноценный сезон-2020, даже несмотря на пандемию.
«Хотя этим утром и было подтверждено, что намеченный на июнь Гран При Франции не состоится, мы все более уверены в собственных планах начать сезон в середине лета, – говорится в письме. – Мы нацелены стартовать в Европе и проводить гонки в июле, августе и начале сентября. Первый этап состоится в Австрии 3-5 июля.
В сентябре, октябре и ноябре гонки пройдут в Евразии, Азии (так в документе – прим.ред.) и обеих Америках. Сезон финиширует в районе Персидского залива в декабре – перед традиционным финалом в Абу-Даби состоится гонка в Бахрейне. Всего будет 15-18 Гран При
Мы опубликуем окончательную версию календаря, как только это будет возможно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский
Босс Ф1 представил новый (примерный) календарь сезона-2020
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