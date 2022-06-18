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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Босс Ф1 предложил перенести Гран При Франции на улицы Ниццы

По мнению Стефано Доменикали, такой проект позволит стране сохранить этап, будущее которого на нынешней трассе «Поль Рикар» вызывает большие вопросы

Адам Купер
Автор:
Соавтор:
Бенжамен Винель
, редактор (Франция)
Босс Ф1 предложил перенести Гран При Франции на улицы Ниццы
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В интервью крупнейшей национальной спортивной газете L’Equipe Доменикали выдвинул предложение, которое говорит о нежелании Ф1 оставаться в Ле-Кастелле – и одновременно должно сделать более сговорчивыми организаторов этапа в Монако. 

Ницца находится всего в нескольких километрах от княжества на Средиземноморском побережье – и в теории может заменить два этапа сразу. При этом можно не опасаться огромных пробок, которые стали символом этапа на трассе «Поль Рикар», и не опасаться «трамвайных» гонок, из-за которых многим не нравится Монте-Карло. 

«Франция исторически является значимой нацией для автоспорта, – сказал Доменикали. – Вы могли не знать, но есть потрясающий проект Гран При в Ницце. Они хотят принимать гонку. Это замечательно, это доказывает, что в разных местах страны есть большой интерес к Ф1. 

Мы внимательнейшим образом изучим их заявку. А в ближайшем времени могут появиться и другие. Я бы сказал, что к концу июля вы будете знать куда больше о судьбе французского Гран При».

Из-за интереса новых хозяев Ф1 к гонкам за пределами Европы, количество классических этапов неизбежно будет сокращаться. В частности, уже давно обсуждается идея ротации Гран При Франции и Бельгии. 

«Сейчас мы готовим календарь на будущий сезон, – заверил Доменикали. – Проводить 30 этапов было бы неправильно. Нам кажется, что лучше всего иметь 23 или 24 гонки.   

Чтобы добиться этого, мы намерены использовать принцип ротации. Это касается не только Европы, но и других стран. 

Я только что приехал из ЮАР, в календаре чемпионата уже давно нет африканской гонки. Это необходимо изменить. 

Дискуссии продолжаются, скоро у нас будут ответы. Было бы здорово провести этап там, пока Льюис Хэмилтон еще выступает». 

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