Босс Ф1 предложил перенести Гран При Франции на улицы Ниццы

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В интервью крупнейшей национальной спортивной газете L’Equipe Доменикали выдвинул предложение, которое говорит о нежелании Ф1 оставаться в Ле-Кастелле – и одновременно должно сделать более сговорчивыми организаторов этапа в Монако.

Ницца находится всего в нескольких километрах от княжества на Средиземноморском побережье – и в теории может заменить два этапа сразу. При этом можно не опасаться огромных пробок, которые стали символом этапа на трассе «Поль Рикар», и не опасаться «трамвайных» гонок, из-за которых многим не нравится Монте-Карло.

«Франция исторически является значимой нацией для автоспорта, – сказал Доменикали. – Вы могли не знать, но есть потрясающий проект Гран При в Ницце. Они хотят принимать гонку. Это замечательно, это доказывает, что в разных местах страны есть большой интерес к Ф1.

Мы внимательнейшим образом изучим их заявку. А в ближайшем времени могут появиться и другие. Я бы сказал, что к концу июля вы будете знать куда больше о судьбе французского Гран При».

Из-за интереса новых хозяев Ф1 к гонкам за пределами Европы, количество классических этапов неизбежно будет сокращаться. В частности, уже давно обсуждается идея ротации Гран При Франции и Бельгии.

«Сейчас мы готовим календарь на будущий сезон, – заверил Доменикали. – Проводить 30 этапов было бы неправильно. Нам кажется, что лучше всего иметь 23 или 24 гонки.

Чтобы добиться этого, мы намерены использовать принцип ротации. Это касается не только Европы, но и других стран.

Я только что приехал из ЮАР, в календаре чемпионата уже давно нет африканской гонки. Это необходимо изменить.

Дискуссии продолжаются, скоро у нас будут ответы. Было бы здорово провести этап там, пока Льюис Хэмилтон еще выступает».