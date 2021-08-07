Босс Ф1 поделился информацией о календаре на 2022 год

В конце лета или начале осени команды Ф1 традиционно получают от FOM предварительную версию календаря на будущий год, чтобы иметь возможность выстраивать свои планы. Мы решили собрать всю известную информацию, чтобы представить, каким может быть этот календарь – как минимум до начала лета.

В 2022-м Формула 1 впервые проведет этап на улицах Майами. Ранее в руководстве спорта уже говорили, что планируют развести эту гонку с осенним Гран При в Техасе.

По ходу недавней пресс-конференции с инвесторами руководитель Ф1 Стефано Доменикали сказал, что соревнования в Майами пройдут в первой половине мая.

Это означает, что новый Гран При не получится провести в паре с гонкой в Канаде – согласно официальному сайту, та намечена на 13 июня 2022 года (хотя это явная ошибка, так как указанный день выпадает на понедельник).

Таким образом, или Ф1 придется ездить в Северную Америку и обратно дважды за месяц, или этап в Монреале потребуется передвинуть, хотя уже добрых 30 лет он проходит в начале июня.

Кроме того, по информации сетевого издания The Race, у руководства спорта есть план совместить гонки в Барселоне и Зандфорте – что оставляет не так много вариантов при формировании календаря.

Если допустить, что гонка в Майами пройдет 15 мая, то для спарки Испания-Нидерланды остается только 24 апреля и 1 мая.

Уже известно, что новый чемпионат почти точно стартует в Бахрейне 20 марта, а на второй этап претендует Саудовская Аравия.

Под третьим можно подразумевать Китай, так как 10 апреля остается место для еще одной гонки.

Кроме того, в начале июня свой Гран При хотят провести в Баку, но решится ли Ф1 на строенные гонки в Монако, Азербайджане и Канаде – большой вопрос. Такая связка обещает сложности с логистикой, особенно учитывая высокую вероятность аварий на двух городских трассах.

Ожидается, что Ф1 представит предварительный календарь на будущий год в течение ближайшего месяца.

«Мы уже некоторое время занимаемся его планированием, – сказал Доменикали. – У нас серьезные требования к этапам, чтобы сформировать календарь».

Вот каким он может получиться, если собрать вместе все предположения, изложенные выше:

Календарь Ф1 на 2022 год (прогноз на первую часть сезона)

Этап Дата Трасса/место 1 20 марта Сахир 2 27 марта Саудовская Аравия 3 10 апреля ? 4 24 апреля Барселона 5 1 мая Зандфорт 6 15 мая Майами 7 29 мая Монако 8 5 июня Баку (?) 9 12 июня Монреаль