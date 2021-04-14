Босс Ф1 отверг идею двухдневных Гран При. Все из-за денег

В прошлом году Формула 1 испытала двухдневный формат уик-энда, проведя таким образом Гран При в Имоле. Формат понравился и гонщикам, и фанатам, однако глава серии Стефано Доменикали отверг возможность перехода на двухдневные Гран При.

По словам итальянца, против выступают организаторы гонок, которые не желают терять доходы от продажи билетов.

«Все промоутеры хотят предоставлять зрителям полноценные уик-энды, и мы должны уважать это», – сказал Доменикали.

А вот семикратному чемпиону Ф1 Льюису Хэмилтону двухдневные уик-энды кажутся лучшим вариантом: «Машины будут на 22 дня меньше носиться по трассе и загрязнять воздух.

Да, нам будет тяжелее, ведь обычно у тебя есть две сессии в пятницу, ты можешь опробовать кучу разных настроек, если отстаешь – есть время догнать. А при старте этапа в субботу времени не будет. Тебе надо за одну сессию набрать темп, а настройки менять между тренировкой и квалификацией. Это тяжело».