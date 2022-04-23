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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Босс Ф1 нацелился провести шесть спринтерских этапов в 2023 году

Росс Браун остался очень доволен субботней гонкой в Имоле и заявил о планах увеличить количество Гран При с двумя заездами

Адам Купер
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Босс Ф1 нацелился провести шесть спринтерских этапов в 2023 году
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Организаторы Формулы 1 изначально собирались включить в календарь нынешнего сезона шесть уик-эндов в спринтерском формате, который был опробован в чемпионате в прошлом году. Однако команды выступили против, аргументируя это дополнительным расходами, крайне нежелательными в условиях лимита бюджетов. 

В итоге был найден компромисс с тремя спринтами, первый из которых прошел в эту субботу в итальянской Имоле. В ближайший вторник соберется Комиссия Ф1, которая, среди прочих вопросов, обсудит количество «двойных» Гран При в будущем году. 

Спортивный директор Ф1 Росс Браун выразил уверенность, что на этот раз участники чемпионата не будут возражать против шести спринтов. 

«Мы обсудим этот вопрос, нам бы хотелось в новом сезоне провести шесть таких гонок, – сказал Росс репортерам в паддоке трассы Энцо и Дино Феррари. – Мне кажется, они уже видят успех такого формата. 

В прошлом году у нас не было полной уверенности, тогда еще использовались старые машины. Но сейчас все видят, как работает новая философия. 

Потому я жду переговоров с оптимизмом, сейчас они ясно видят ценность спринтов. Также я хочу напомнить о болельщиках, которые, вдобавок [к субботе], получают очень интересную пятницу. В пятницу проходит квалификация, что дает зрителям три очень интересных дня». 

Росс добавил, что перемены, в то же время, должны быть постепенными: «Мы стараемся не внедрять слишком много новинок одновременно. Я бы хотел получить [в 2023-м] именно шесть спринтерских гонок. Что будет дальше – посмотрим. Возможно, нам захочется попробовать еще какие-то изменения формата. В любом случае, все это надо хорошенько обсудить.

Любые перемены надо пробовать в небольшом числе гонок – внедрять новации и смотреть на результат. Я вижу в этом отличный способ движения вперед». 

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