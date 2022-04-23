Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Организаторы Формулы 1 изначально собирались включить в календарь нынешнего сезона шесть уик-эндов в спринтерском формате, который был опробован в чемпионате в прошлом году. Однако команды выступили против, аргументируя это дополнительным расходами, крайне нежелательными в условиях лимита бюджетов.

В итоге был найден компромисс с тремя спринтами, первый из которых прошел в эту субботу в итальянской Имоле. В ближайший вторник соберется Комиссия Ф1, которая, среди прочих вопросов, обсудит количество «двойных» Гран При в будущем году.

Спортивный директор Ф1 Росс Браун выразил уверенность, что на этот раз участники чемпионата не будут возражать против шести спринтов.

«Мы обсудим этот вопрос, нам бы хотелось в новом сезоне провести шесть таких гонок, – сказал Росс репортерам в паддоке трассы Энцо и Дино Феррари. – Мне кажется, они уже видят успех такого формата.

В прошлом году у нас не было полной уверенности, тогда еще использовались старые машины. Но сейчас все видят, как работает новая философия.

Потому я жду переговоров с оптимизмом, сейчас они ясно видят ценность спринтов. Также я хочу напомнить о болельщиках, которые, вдобавок [к субботе], получают очень интересную пятницу. В пятницу проходит квалификация, что дает зрителям три очень интересных дня».

Росс добавил, что перемены, в то же время, должны быть постепенными: «Мы стараемся не внедрять слишком много новинок одновременно. Я бы хотел получить [в 2023-м] именно шесть спринтерских гонок. Что будет дальше – посмотрим. Возможно, нам захочется попробовать еще какие-то изменения формата. В любом случае, все это надо хорошенько обсудить.

Любые перемены надо пробовать в небольшом числе гонок – внедрять новации и смотреть на результат. Я вижу в этом отличный способ движения вперед».