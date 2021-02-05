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Формула 1 / Новость

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

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Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам Стефано Доменикали, организаторы чемпионата сейчас изучают способы повышения зрелищности Гран При, однако идею реверсивных решеток можно забыть

В прошлом году, когда сезон Формулы 1 оказался скомкан из-за коронавирусного карантина, звучали различные идеи, которые позволили бы поднять интерес к чемпионату. Одним из самых резонансных стало предложение проводить по субботам короткие гонки, причем их стартовые решетки формировать исходя из положения в чемпионате, отправляя лидера на последнее место. 

Этот эксперимент подарил бы зрителям возможность увидеть прорыв топ-пилотов из хвоста пелотона, много риска и событий. По результатам такого спринта формировался ты порядок старта главного воскресного заезда. 

Тогда реализовать задумку не удалось – против выступила команда Mercedes, прямо сказав, что не хочет видеть своих гонщиков в конце стартового поля в субботу и без гарантированного поула в воскресенье. 

После смены руководства Ф1 – в кресле большого босса ставленника Liberty Чейза Кэри сменил выходец из паддока Стефано Доменикали – идея обрела новую жизнь.  

В интервью, которое итальянец в четверг дал избранным СМИ, по просьбе Motorsport.com он прокомментировал вопрос о возможности коренных изменений в формате уик-энда. 

«Вопрос с реверсивными решетками закрыт, – сказал Стефано. – Это я могу сказать вам совершенно определенно. 

Но важно думать о новых идеях, способных повысить интерес и привлекательность, при этом не теряя традиционного подхода к гонкам. 

Думаю, мы уже усвоили урок: если менять правила квалификации каждые два дня, это не проносит пользы. Этого следует избегать, а нынешний формат кажется мне весьма стабильным».

Он добавил: «Сейчас мы изучаем вопрос с так называемыми спринтерскими гонками в субботу. И, по нашему мнению, эту идею можно будет опробовать уже в нынешнем сезоне. Сейчас идут дискуссии с командами, идут в верном ключе. Думаю, это могло бы получиться весьма интересно».

Доменикали отметил, что в условиях почти полного запрета на тесты ему также кажется важным дать новичкам Ф1 возможность лучше подготовиться к выступлениям.

«Нам нужно обратить внимание на дебютантов, – сказал глава Ф1. – Сейчас из-за малого количества тестов мы должны создать им возможность поездить не только в тренировках. что уже предусмотрено правилами. 

Возможно, стоит создать дополнительные сессии, которые подчеркнули бы наше внимание к новичкам. У нас уже есть несколько молодых гонщиков, но нельзя останавливаться на этом».

В сезоне-2021 дебютантами Формулы 1 станут трое пилотов: россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер в Haas, а также японец Юки Цунода в AlphaTauri. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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