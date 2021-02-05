В прошлом году, когда сезон Формулы 1 оказался скомкан из-за коронавирусного карантина, звучали различные идеи, которые позволили бы поднять интерес к чемпионату. Одним из самых резонансных стало предложение проводить по субботам короткие гонки, причем их стартовые решетки формировать исходя из положения в чемпионате, отправляя лидера на последнее место.

Этот эксперимент подарил бы зрителям возможность увидеть прорыв топ-пилотов из хвоста пелотона, много риска и событий. По результатам такого спринта формировался ты порядок старта главного воскресного заезда.

Тогда реализовать задумку не удалось – против выступила команда Mercedes, прямо сказав, что не хочет видеть своих гонщиков в конце стартового поля в субботу и без гарантированного поула в воскресенье.

После смены руководства Ф1 – в кресле большого босса ставленника Liberty Чейза Кэри сменил выходец из паддока Стефано Доменикали – идея обрела новую жизнь.

В интервью, которое итальянец в четверг дал избранным СМИ, по просьбе Motorsport.com он прокомментировал вопрос о возможности коренных изменений в формате уик-энда.

«Вопрос с реверсивными решетками закрыт, – сказал Стефано. – Это я могу сказать вам совершенно определенно.

Но важно думать о новых идеях, способных повысить интерес и привлекательность, при этом не теряя традиционного подхода к гонкам.

Думаю, мы уже усвоили урок: если менять правила квалификации каждые два дня, это не проносит пользы. Этого следует избегать, а нынешний формат кажется мне весьма стабильным».

Он добавил: «Сейчас мы изучаем вопрос с так называемыми спринтерскими гонками в субботу. И, по нашему мнению, эту идею можно будет опробовать уже в нынешнем сезоне. Сейчас идут дискуссии с командами, идут в верном ключе. Думаю, это могло бы получиться весьма интересно».

Доменикали отметил, что в условиях почти полного запрета на тесты ему также кажется важным дать новичкам Ф1 возможность лучше подготовиться к выступлениям.

«Нам нужно обратить внимание на дебютантов, – сказал глава Ф1. – Сейчас из-за малого количества тестов мы должны создать им возможность поездить не только в тренировках. что уже предусмотрено правилами.

Возможно, стоит создать дополнительные сессии, которые подчеркнули бы наше внимание к новичкам. У нас уже есть несколько молодых гонщиков, но нельзя останавливаться на этом».

В сезоне-2021 дебютантами Формулы 1 станут трое пилотов: россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер в Haas, а также японец Юки Цунода в AlphaTauri.