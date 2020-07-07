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Формула 1 / Новость

Босс Daimler назвал две вещи, которые удерживают Mercedes в Формуле 1

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Босс Daimler назвал две вещи, которые удерживают Mercedes в Формуле 1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Антон Погорельский, Writer
7 июл. 2020 г., 09:55

Глава немецкого автоконцерна объяснил, почему компания продолжает участвовать в Гран При

Руководитель Daimler Ола Каллениус выделил две ключевые причины привлекательности Формулы 1 для его компании. «Финансовая стабильность и углеродная нейтральность. Именно они определяют успешное будущее Mercedes и Формулы 1», — заявил Каллениус.

Под финансовой стабильностью швед имеет в виду ограничения расходов всех участников Ф1. С 2021 года каждая команда сможет тратить не более $145 млн в год. Эта норма призвана выравнять бюджеты богатых и бедных коллективов, а также не допустить дальнейшего роста расходов со стороны наиболее успешных и обеспеченных команд.

«Было сделано много усилий ради уменьшения затрат. Это сможет оздоровить наш спорт, — рассказал Каллениус — Второе важное направление — это лучшие в мире гибридные технологии, которые используются в Формуле 1. Все вместе мы можем сделать Формулу 1 углеродно нейтральной».

Под углеродной нейтральностью, также известной как CO2-нейтральность, обычно понимают отсутствие влияние какого-то явления на изменение температуры воздуха на планете. В западном мире принято приравнивать негативное воздействие на окружающую среду к объему выбросов CO2, которое производит то или иное явление.

В этом ключе важным становится не сам факт воздействия на экологию или уменьшение выбросов в абсолютном значении, а один-единственный измеримый параметр CO2, который можно посчитать разными способами. Один из таких способов — учесть не только выхлопные газы от машин и самолетов, но и прочие факторы, которые влияют на CO2.

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В научно-популярных публикациях Европы и США принята точка зрения, согласно которой использование биотоплива способно сократить выбросы CO2 в атмосферу и таким образом приблизить углеродную нейтральность. Биотопливом называют топливо, полученное не из нефти, а от сжигания растений — рапса, кукурузы, сои и других. Именно на такое топливо Формула 1 рассчитывает полностью перейти к 2023 году.

Теперь выяснилось, что решение Ф1 поможет сохранить Mercedes в числе участников чемпионата мира.

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Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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