То, чего паддок Формулы 1 ждал в течение последних дней десяти, наконец случилось – вчера Давиде Бривио объявлен руководителем команды Alpine (ранее называвшейся Renault) в чемпионате мира. Для итальянца это серьезная перемена: ведь вся его 30-летняя карьера менеджера была связана исключительно с мотогонками. Почему же именно Бривио предпочли не слишком успешному, но уже основательно освоившемуся в автоспорте Сирилю Абитбулю?

Не секрет, что ключевым фактором для нового назначения стало личное знакомство Бривио с соотечественником Лукой де Мео, который сейчас является генеральным директором всего концерна Renault. В свое время де Мео был руководителем направления маркетинга в компании FIAT – а среди прочего итальянская марка была титульным спонсором выступавшей в MotoGP команды Yamaha. Которую тогда как раз возглавлял Бривио.

Лука де Мео (слева) и Валентино Росси на презентации команды Yamaha перед началом сезона 2007 года Фото: Yamaha Motor Racing

Два итальянца регулярно общались – и судя по всему, от общения с Бривио у будущего руководителя Renault остались чрезвычайно приятные впечатления. Эксперты утверждают однозначно: де Мео выбрал Бривио, как человека, которого хорошо знает и которому может доверять на сто процентов. Получается, перед нами пример кумовства на высшем уровне? Разве что отчасти: за время своей работы в мотогонках Бривио не раз демонстрировал качества, которые пригодятся ему в Renault и Alpine.

Преимущество первое: Бривио умеет добиваться успеха

Итальянец – один из наиболее успешных менеджеров мотоциклетного мира. Сначала он добился успеха в Мировом супербайке. В 1990 году никому толком не известный журналист стал рядовым менеджером одной из частных команд, выступающих на Yamaha (чьи мотоциклы были отнюдь не самыми быстрыми). Десятью годами позже он был уже руководителем заводского коллектива – от которого титул ускользнул исключительно по неосторожности пилота. Нори Хага тогда переборщил со средствами традиционной азиатской медицины и был наказан за наличие в организме следов эфедрина.

Заслуженным повышением стал перевод в MotoGP, где Yamaha была одним из лидеров, но чемпионат не могла выиграть почти десять лет. Бривио провел у руля заводской команды 9 сезонов, за которые пилоты японской марки становились лучшими 5 раз.

Бривио вместе с Хоаном Миром празднует завоевание пилотом титула на Гран При Валенсии этого года Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Следующим крупным проектом Давиде в MotoGP стало возвращение марки Suzuki. Оно состоялось в 2015 году – а уже в прошлом сезоне японская команда стала лучшей (плюс ее пилот, недавний новичок Хоан Мир, завоевал титул в личном зачете). Конечно, не последнюю роль в этом сыграло отсутствие на трассе многократного чемпиона мира Марка Маркеса – но и после того как лидер Honda сломал руку в первом же Гран При сезона, главными претендентами на титул считались скорее пилоты Yamaha и Ducati. Так что, и речи не может быть о том, что подопечные Бривио просто подобрали оброненное Маркесом.

Преимущество второе: Бривио умеет грамотно тратить деньги

Уже в этом году в Формуле 1 вступит в силу потолок бюджетов – и будет особенно важно использовать финансы с максимальной пользой. Бривио выглядит подходящим человеком, чтобы навести порядок в этой области. Ведь Suzuki все последние годы смотрится на фоне других японских марок бедным родственником. Во-первых, бюджет у нее заметно меньше, чем у Honda и Yamaha. Во-вторых, Suzuki – одна из всего двух марок MotoGP, у которой нет сателлитов – частных команд, выступающих на мотоциклах соответствующего бренда. И помогающих собирать данные, которые используются в процессе доработки техники.

В боксах Suzuki по ходу сезона 2017 года Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Однако в прошлом году подопечные Бривио неплохо обошлись теми деньгами и данными, которые у них имелись. Мотоциклы Suzuki далеко не всегда были самыми быстрыми: к примеру, выиграли всего две гонки – против семи побед, одержанных пилотами на Yamaha. Но гонщики Suzuki могли выступать более стабильно – и благодаря этому оба по итогам сезона оказались в тройке лучших.

Преимущество третье: Бривио умеет заставить всех работать в команде

Не стоит забывать, что у всех японских марок разработка мотоциклов ведется в Японии, а собственно гоночная команда базируется в Италии или Испании. Большая дистанция и культурные различия нередко оборачиваются серьезными проблемами с коммуникацией между японцами и европейцами. Сам Валентино Росси не так давно пожаловался, что японские конструкторы Yamaha вроде бы внимательно слушают европейских гонщиков – но часто делают все по-своему. И одной из главных заслуг Бривио в Suzuki (по словам все того же Росси) как раз было то, что итальянец заставил две половины коллектива работать как единый организм.

В роли руководителя команды Yamaha в 2008 году Фото: Yamaha Motor Racing

Конечно, британский Энстоун (где создают болиды Renault) и французский Вири-Шатийон (где делают силовые установки) находятся не так далеко друг от друга, как Италия и Япония. Но в любом случае умение организовать совместную работу двух больших подразделений, находящихся в разных странах, руководителю Renault очень даже пригодится.

Преимущество четвертое: Бривио умеет ладить с суперзвездами

В свое время именно Бривио, возглавляя заводскую команду Yamaha, переманил туда из Honda Валентино Росси.

С точки зрения результатов переход выглядел не самым логичным. Honda тогда не знала себе равных – в 2003 году пилоты на мотоциклах этой марки заняли четыре места в первой пятерке чемпионата мира (а Росси в очередной раз стал чемпионом). В то время как лучший из представителей Yamaha занял лишь 7-е место в общем зачете.

Однако в Honda многие считали, что на их мотоцикле может выигрывать кто угодно – и Росси, который к тому времени уже был трехкратным чемпионом мира, казалось, что его недооценивают. Бривио дал гонщику нужную тому свободу действий – в частности, возможность перейти в Yamaha вместе с группой из нескольких инженеров и механиков. И этот подход оправдал себя: Росси одержал победу в первой же гонке за новую команду и взял чемпионский титул в первый же сезон. Всего же в первый период выступлений за Yamaha Валентино завоевал четыре чемпионских титула за семь лет.

Два итальянца спелись настолько хорошо, что Росси, ежегодно выступавший на мини-ралли в Монце, с какого-то момента стал выставлять на гонку вторую машину – для Бривио и его брата Роберто. А когда решил уйти из Yamaha в Ducati – взял босса с собой. Бривио вошел в команду менеджеров Росси, которая также занялась организацией программы подготовки молодых пилотов (известной сейчас как Академия VR46).

Инцидент с участием эктипажа Роберто и Давиде Бривио на Ралли Монца 2016 года Фото: Luca Rossini/Alessio Morgese

Одним словом, к общению с талантливым, но своенравным Фернандо Алонсо итальянский менеджер подготовлен в целом достойно.

При этом нельзя сказать, что Давиде зацикливается на титулованных спортсменах. Ведь именно благодаря ему не просто в MotoGP, а напрямую в заводские команды (без вполне привычной стажировки в коллективах-сателлитах) попали и нынешние пилоты Suzuki, и Маверик Виньялес, перехвативший у Росси статус лидера Yamaha.

А как же отсутствие опыта в Формуле 1?

Да, со стороны решение большого босса Renault может выглядеть спорным. Может сложиться впечатление, что де Мео не от хорошей жизни назначает на ключевую должность чуть ли не единственного успешного гоночного менеджера, с которым хорошо знаком лично. При том что в последний раз Бривио и де Мео работали вместе лет десять назад…

Williams недавно тоже нанял босса без большого опыта в Ф1: Сам выиграл «Дакар», подписал первый контракт Кими, уделал всех в WRC. Пять эпизодов из жизни нового босса Williams

В ответ, однако, можно вспомнить еще одного итальянского менеджера, возглавившего все ту же команду из Энстоуна 31 год назад. Флавио Бриаторе к моменту назначения руководителем коллектива (который тогда назывался Benetton) имел богатый опыт на бирже и в розничной торговле одеждой, но никак не в гонках. Что не помешало Флаву за пять сезонов сделать свою команду чемпионской. А в Renault, как мы знаем, любят планировать именно на пять лет вперед…