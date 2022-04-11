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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Босс Aston Martin увидел вину машины в проблемах Феттеля

Майк Крак считает, что ошибки четырехкратного чемпиона в Австралии не связаны с отсутствием немца на первых этапах сезона

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Босс Aston Martin увидел вину машины в проблемах Феттеля
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Гонщик Aston Martin Себастьян Феттель пропустил два первых этапа нового сезона Формулы 1 из-за позитивного теста на коронавирус. И хотя немец смог восстановиться к прошедшему Гран При Австралии, уик-энд в Мельбурне прошел для четырехкратного чемпиона далеко не самым лучшим образом.

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Еще во время первой тренировки на его AMR22 возникли проблемы с мотором, из-за чего Феттелю пришлось пропустить вторую пятничную сессию. В субботу Себастьян отправил свой болид в стену – и хотя механики благодаря красному флагу успели починить автомобиль к последним секундам квалификации, немец показал только 18-й результат. Завершилась эта эпопея еще одной аварией в самом начале воскресной гонки и, соответственно, сходом с дистанции. 

«Я рад, что Себ в порядке после всех этих инцидентов, и я не думаю, что это связано с пропуском первых двух этапов, поскольку у него уже есть опыт за рулем этого болида, – приводит слова главы Aston Martin Майка Крака Racingnews365. – Нам нужно будет изучить, что машина дает ему и какую обратную связь он от нее получает. Ненормально, что он так много вылетал по ходу этого уик-энда».

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