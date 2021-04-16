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Формула 1 / Новости

Босс Aston Martin решил: его машина потеряла в скорости из-за FIA. Теперь хочет переговоров и готов даже судиться

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Люк Смит
, Редактор Ф1

По мнению Отмара Сафнауэра, спортивному руководству Ф1 нужно уравнять шансы машин с разными аэродинамическими концепциями

Босс Aston Martin решил: его машина потеряла в скорости из-за FIA. Теперь хочет переговоров и готов даже судиться

Перед нынешним сезоном Формулы 1 в технический регламент были внесены изменения – для снижения нагрузки на шины решено было уменьшить площадь, отрезав два треугольных участка перед задними колесами. 

Многие эксперты уверены, эта мера совершенно по-разному подействовала на разные машины. Потеря эффективности для тех, кто по образу Red Bull использует «задранный задок», оказалась несравнимо меньше, чем для приверженцев концепции Mercedes с крупным днищем, параллельным асфальту. 

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По ходу уик-энда в Имоле глава Aston Martin Отмар Сафнауэр высказал недовольство тем, что в FIA приняли решение подрезать всем машинам днище без консультаций с участниками чемпионата и держателем коммерческих прав. Как нетрудно догадаться, машина британской команды построена в рамках концепции с малым углом атаки, и результаты коллектива в этом году оказались заметно хуже, чем в прошлом. 

«Правила изменили по соображениям безопасности, – объяснил Сафнауэр. – В таких случаях FIA принимает решения самостоятельно. Они являются экспертами в этой области».

Он добавил, что намерен обсудить ситуацию с представителями Международной автомобильной федерации и ждет от них помощи «пострадавшим» командам.  

«Думаю, будет правильным провести переговоры с FIA, – объяснил глава AMR. – И выяснить, что же в действительности произошло – и почему. После этого станет ясно, можно ли что-то предпринять, чтобы сделать положение более равным.  

Полагаю, это – самое правильное. Мы со своей стороны работаем изо всех сил, чтобы отыграться. Но параллельно можно вести диалог с FIA для обеспечения большего равенства».

Сафнауэр добавил, что в случае, если решение не будет найдено, его команда не исключает юридических действий. 

«Полагаю, мы дойдем до этой точки после переговоров, – ответил он на вопрос о возможности попытаться что-то изменить в судебном порядке. – Тут сложно предсказывать. Для начала правильно будет оценить, что можно сделать».

Руководитель Mercedes F1 (чья машина тоже имеет малый угол атаки) Тото Вольф не захотел развивать эту тему.

«Это довольно сложный момент, – признался он. – Чтобы делать какие-то комментарии, здесь нужно представлять полную картину. Мне кажется, что прямо сейчас будет неверно указывать на кого-то пальцем. Потому пока предпочту ничего не говорить».

Ранее в Mercedes говорили, что не собираются менять концепцию своего автомобиля.

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В Red Bull Racing уже отреагировали на слова Сафнауэра, назвав их наивными.

Кстати, об обоснованности версии о влиянии концепции угла атаки на скорость машин в начале 2021 года мы говорили в недавнем выпуске подкаста Motorsport.com.

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Aston Martin Racing
Автор Джонатан Нобл

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