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Босс Aston Martin отказался вступать в перепалку с Марко

Майк Крак предпочел оставить без внимания выпад гоночного консультанта в адрес его команды

Александр Кабановский
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Босс Aston Martin отказался вступать в перепалку с Марко
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После того, как Фернандо Алонсо пробился на подиум Гран При Бахрейна, в команде Red Bull Racing не могли не отметить, что его зеленая машина AMR23 во многом повторяет решения прошлогодней чемпионской RB18.

Глава «Быков» Кристиан Хорнер сказал, что «рад такой хорошей скорости нашей старой машины», а гоночный консультант Хельмут Марко увидел на пьедестале «трех гонщиков, выступающих на  Red Bull».

Репортеры попросили руководителя Aston Martin Майка Крака прокомментировать эти высказывания. 

«Знаете, мы решили, что никогда не будем вступать в словесные войны», – ответил тот. 

Новую машину для команды из Сильверстоуна строил Дэн Фэллоуз, который не один год был в Red Bull главой отдела аэродинамики. 

«Это правда, невозможно просто взять и стереть все знания из головы Фэллоуза, – согласился Марко в интервью Servus TV. – Копирование не запрещено, но можно ли скопировать все в деталях, не имея доступа к документации нашей машины?

Так что я повторю – на подиум приехали три гонщика на Red Bull, пусть даже на одной из машин и стоял другой мотор». 

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Крак, в свою очередь, отметил большое отставание своей команды от действующих чемпионов мира.

«Отрыв велик, – сказал люксембуржец. –  Кроме того, никто не знает, в какой степени Red Bull показала [в Бахрейне] свою реальную силу. Мне кажется, у них еще есть комфортный запас., после пит-стопа они спокойно поехали к финишу.

Наш результат получился неплохим, но надо улучшать машину. Мы смогли навязать борьбу тем, кто обычно был далеко впереди. Эти команды умеет очень активно вести доработки. Так что давайте будем осторожны с выводами и посмотрим, как станут развиваться события». 

Он добавил: «Нам важно твердо стоять на ногах и не увлекаться мыслями о новых подиумах. Мы знали, что достаточно сильны и можем выступить неплохо. Но в этом спорте множество всего может пойти не так. И после двух первых кругов [в Сахире] я даже не помышлял о подиуме. Также не надо забывать о сходе Шарля [Леклера]. 

 Так что думать о новых подиумах можно, а вот мечтать – ни к чему».

После дебютного Гран При сезона Aston Martin впервые в своей истории поднялась на вторую строчку Кубка конструкторов.

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