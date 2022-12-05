Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля

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Проведя два сезона в составе Alpine, Фернандо Алонсо внезапно решил сменить команду и летом объявил о переходе в Aston Martin, когда пилот этой команды Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры.

После окончания регулярного чемпионата Алонсо смог начать работу в своем новом коллективе и провел полдня за рулем по ходу шинных тестов в конце ноября на «Яс-Марине».

«Это было впечатляюще, по настоящему впечатляюще, – поделился своим мнением о работе двукратного чемпиона глава команды Майк Крак. – И прежде всего речь о эффективности донесения информации. Она всегда была очень точной, но в то же время общение получилось дружественным и открытым для обеих сторон. Мы очень довольны тем, как прошел этот день».

Руководителя Aston Martin попросили сравнить Алонсо с Себастьяном Феттелем, который выступал за команду с 2021 года.

«Они разные, – сказал Крак. – Разные прежде всего из-за своего происхождения. Один из романской страны, другой – немец. Это очень серьезное отличие.

Но у них есть общая черта – концентрация. Это концентрация на улучшениях, на прогрессе. Умение выделить то, что позволяет двигаться вперед, вместо распыления внимания на все детали. Но нельзя сказать, что они работают совершенно одинаково – отличия тоже есть».

Майк Крак, руководитель Aston Martin F1 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Говоря об Алонсо, Крак добавил: «Мне запомнилось, насколько он был расстроен в Мексике, когда не смог финишировать седьмым из-за поломки. Это пример его целеустремленности и мотивации.

Если кто-то настолько хочет добиться успеха, это не может не оказать влияния на команду. Мы уже отметили это – все были довольны, увидев этого парня за рулем. Его страсть способна зажечь в наших сотрудниках новую искру интереса».

Он продолжил: «Мы уже обсудили с Фернандо многие вопросы. В том числе и те, что не связаны с управлением машиной. Он пришел, чтобы стать частью структуры команды. Давайте посмотрим, как будет развиваться эта история.

Думаю, он сыграет важную роль в будущем проекта».

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также своим мнением об Алонсо поделился технический директор Aston Martin Дэн Феллоуз.

«Если говорить о технической стороне вопроса, очень важно, чтобы ваши гонщики обеспечивали хорошую обратную связь, – сказал он. – Я бы не стал говорить, что эта обратная связь непременно должна быть позитивной. Так бывает не всегда. Хороший отклик состоит в том, что пилот точно описывает нам поведение машины.

Нам повезло, что Лэнс [Стролл] хорош в этом компоненте. И не думаю, что с уходом Себа мы что-то потеряем. Но нам важно построить машину гораздо лучше прежней. И е е важно, чтобы пилоты могли выжимать из нее максимум.

Лэнс, как я уже сказал, способен делать это. У Фернандо огромный опыт и большой список достижений, которые говорят о его качествах. Так что у нас отличный состав гонщиков».

Aston Martin завершила минувший сезон Ф1 на седьмом месте, заработав 55 очков. Алонсо за рулем Alpine выступил более результативно – 81 очко.