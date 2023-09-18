Босс Aston Martin назвал аварию Стролла хорошим признаком
Как объяснил Майк Крак, сын владельца команды – прекрасный пилот, а разбитая машина стала лишь следствием его желания ехать как можно быстрее
Лэнс Стролл улетел с трассы по ходу первого квалификационного сегмента в Сингапуре, зацепив поребрик в финальном повороте. Сам он объяснил аварию непрогретыми шинами и стремлением хоть как-то исправить неудачную попытку
В итоге пилот Aston Martin вовсе не вышел на старт из-за последствий удара о барьер и необходимости серьезного ремонта шасси.
Несмотря на это, глава команды Майк Крак поддержал решение Стролла пойти на риск.
«Это доказательство того, что он полностью отдает себя делу, – сказал менеджер после финиша гонки. – Это ответ всем, кто в нем сомневается: чтобы войти в тот поворот на такой скорости, нужна известная целеустремленность. И он доказал, что обладает ей».
Известно, что не все в Aston Martin довольны выступлениями Стролла, который постоянно отстает от своего напарника Фернандо Алонсо. Злые языки прямо говорят, что Лэнс сохраняет место в кокпите только потому, что его отец Лоренс владеет командой.
Поговаривают, что гендиректор Aston Martin Group Мартин Уитмарш уже прощупывает почву для переговоров с Ландо Норрисом и Шарлем Леклером, которые могли бы заменить канадца.
Крак не согласился с таким взглядом на ситуацию: «Лэнс очень силен. Он намного сильнее, чем думают люди. Видели, как он давал интервью [после аварии]? Я не испытываю никаких опасений, с этим парнем все в порядке».
Глава Aston Martin рассказал, что медики допустили Стролла к гонке в Сингапуре, а отказ от выступления стал совместным решением пилота и команды. При этом нет никаких сомнений, что он выступит в ближайший уик-энд в Японии.
«Он просто испытывал боли, – объяснил Крак. – После такой аварии у вас неизбежно напряжены все мышцы. Вы словно провели день тренировок в зале, потому чувствуете себя не на сто процентов. Так что мы приняли верное решение, а к Японии он уже будет готов.
Самое важное, что Лэнс в порядке, а остальное вторично».
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