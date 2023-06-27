Босс Aston: Канада не показала реальную силу наших обновлений
Как объяснил Майк Крак, доработки должны были сделать машину AMR23 быстрее в скоростных поворотах, которых в Монреале практически нет
После некоторого спада в Барселоне, где впервые со старта сезона никто из ее пилотов не смог финишировать в пятерке сильнейших, команда Aston Martin привезла в Монреаль серьезный набор обновлений.
Результаты не замедлили себя ждать: Фернандо Алонсо стартовал в гонке вторым, и хотя поначалу пропустил Льюиса Хэмилтона из Mercedes, смог опередить того на дистанции и закончить гонку вторым в десяти секундах от лидера сезона Макса Ферстаппена.
В июле Формулу 1 ждут этапы на классических европейских автодромах в Шпильберге, Сильверстоуне, Будапеште и Спа.
Глава Aston Martin Майк Крак дал понять, что очень рассчитывает на результат от подготовленных новинок, причем даже более серьезный, чем в Канаде.
«Трасса в Монреале специфична, – объяснил он. – Еще в Испании я говорил, что нашу реальную силу можно будет понять после пары-тройки гонок.
Оценивать обновления на новой трассе всегда непросто. Пока можно сказать, что Red Bull впереди, а остальные в отстающих.
Но я не переживаю за предстоящие этапы, там наши доработки должны проявить себя. На этих трассах много быстрых поворотов, а именно там мы рассчитываем получить прибавку. Именно там мы и увидим реальное соотношение сил в Red Bull».
Серхио Перес, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Red Bull Content Pool
С акцентом на DRS
Еще одной областью шасси, где Aston рассчитывает на прибавку, является система DRS. С самого старта нынешнего чемпионата болельщики и эксперты обратили внимание, что подвижная плоскость заднего крыла, основной задачей которой является облегчение обгонов, работает на Red Bull RB19 невероятно эффективно.
Это позволило Максу Ферстаппену с Серхио Пересом без видимых сложностей прорываться через пелотон – Льюис Хэмилтон даже сказал в Джидде, что не видит смысла сопротивляться атакам Red Bull.
Отвечая на вопрос, есть ли у конструкторов из Сильверстоуна планы доработать подвижное крыло своей машины, главный гоночный инженер Том Маккаллоу объяснил: «Этой области мы уделяем особое внимание и обязательно затрагиваем ее в каждом пакете доработок.
Прежде всего нас интересует повышение эффективности с открытой DRS, и мы шаг за шагом движемся к этой цели. Любое обновление призвано добавить прижимной силы, но прежде всего мы занимаемся теми областями, где не особенно сильны».
Он также подтвердил слова Крака о высоких ожиданиях от предстоящих Гран При: «Это правда, некоторые элементы канадского пакета могут показать себя даже лучше на других трассах».
Сейчас Aston Martin занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая 13 очков Mercedes.
Галерея: тесты Ferrari перед Гран При Австрии
«Странно все это». Джордан усомнился в условиях сделки Alpine с американцами
«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей
«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей «Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей
Марко о будущем Переса в Red Bull: Он и так выступает дольше, чем мы рассчитывали
Марко о будущем Переса в Red Bull: Он и так выступает дольше, чем мы рассчитывали Марко о будущем Переса в Red Bull: Он и так выступает дольше, чем мы рассчитывали
Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri
Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri
Самое важное:
Технический анализ: что Ferrari опробовала на тестах во Фьорано
Технический анализ: что Ferrari опробовала на тестах во Фьорано Технический анализ: что Ferrari опробовала на тестах во Фьорано
«Хорнер оказался прав». Марко признал, что зря позвал де Вриса
«Хорнер оказался прав». Марко признал, что зря позвал де Вриса «Хорнер оказался прав». Марко признал, что зря позвал де Вриса
FIA решила опросить сторонних свидетелей для контроля за лимитом бюджетов
FIA решила опросить сторонних свидетелей для контроля за лимитом бюджетов FIA решила опросить сторонних свидетелей для контроля за лимитом бюджетов
«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей
«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей «Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.