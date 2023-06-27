Босс Aston: Канада не показала реальную силу наших обновлений

После некоторого спада в Барселоне, где впервые со старта сезона никто из ее пилотов не смог финишировать в пятерке сильнейших, команда Aston Martin привезла в Монреаль серьезный набор обновлений.

Результаты не замедлили себя ждать: Фернандо Алонсо стартовал в гонке вторым, и хотя поначалу пропустил Льюиса Хэмилтона из Mercedes, смог опередить того на дистанции и закончить гонку вторым в десяти секундах от лидера сезона Макса Ферстаппена.

В июле Формулу 1 ждут этапы на классических европейских автодромах в Шпильберге, Сильверстоуне, Будапеште и Спа.

Глава Aston Martin Майк Крак дал понять, что очень рассчитывает на результат от подготовленных новинок, причем даже более серьезный, чем в Канаде.

«Трасса в Монреале специфична, – объяснил он. – Еще в Испании я говорил, что нашу реальную силу можно будет понять после пары-тройки гонок.

Оценивать обновления на новой трассе всегда непросто. Пока можно сказать, что Red Bull впереди, а остальные в отстающих.

Но я не переживаю за предстоящие этапы, там наши доработки должны проявить себя. На этих трассах много быстрых поворотов, а именно там мы рассчитываем получить прибавку. Именно там мы и увидим реальное соотношение сил в Red Bull».

Серхио Перес, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Red Bull Content Pool

С акцентом на DRS

Еще одной областью шасси, где Aston рассчитывает на прибавку, является система DRS. С самого старта нынешнего чемпионата болельщики и эксперты обратили внимание, что подвижная плоскость заднего крыла, основной задачей которой является облегчение обгонов, работает на Red Bull RB19 невероятно эффективно.

Это позволило Максу Ферстаппену с Серхио Пересом без видимых сложностей прорываться через пелотон – Льюис Хэмилтон даже сказал в Джидде, что не видит смысла сопротивляться атакам Red Bull.

Отвечая на вопрос, есть ли у конструкторов из Сильверстоуна планы доработать подвижное крыло своей машины, главный гоночный инженер Том Маккаллоу объяснил: «Этой области мы уделяем особое внимание и обязательно затрагиваем ее в каждом пакете доработок.

Прежде всего нас интересует повышение эффективности с открытой DRS, и мы шаг за шагом движемся к этой цели. Любое обновление призвано добавить прижимной силы, но прежде всего мы занимаемся теми областями, где не особенно сильны».

Он также подтвердил слова Крака о высоких ожиданиях от предстоящих Гран При: «Это правда, некоторые элементы канадского пакета могут показать себя даже лучше на других трассах».

Сейчас Aston Martin занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая 13 очков Mercedes.