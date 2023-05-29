Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл
По мнению Майка Крака, тактическая ошибка его подчиненных в Монако никак не сказалась на итоговом результате двукратного чемпиона мира
Фернандо Алонсо стартовал в Монте-Карло вторым и удерживал эту позицию на протяжении первых 50 кругов. Когда над княжеством заморосил дождь, испанец одним из первых свернул на пит-лейн – однако там гонщику сменили слики Hard на свежие Medium.
Именно в этот момент с небес полило по-настоящему. Алонсо пришлось возвращаться к механикам за промежуточной резиной – он удержал второе место, но о борьбе за победу с Максом Ферстаппеном после этого можно было забыть.
Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер после финиша прямо сказал, что если бы лидеру Aston сразу поставили верную резину, тот смог бы всерьез поспорить за первое место, так как самому действующему чемпиону пришлось проехать лишний круг по мокрой трассе на сликах.
Однако его коллега Майк Крак, объясняя тактические действия Aston Martin, не поверил в возможность такого развития событий.
«Нам нужно смотреть на общую картину, – объяснил люксембуржец. – Понятно, что в ситуации, когда непонятно, что будет дальше, ты пытаешься как можно дольше оставаться на трассе.
Честно говоря, мы не ожидали, что дождь станет настолько сильным – и рассчитывали лишь на короткий порыв. Так как было очень жарко, асфальт должен был быстро высохнуть после него. Вы скажете, что в такой ситуации стоило отложить пит-стоп на пару кругов. Но, говоря откровенно, его шины уже были сильно изношены.
Мы увидели, что их температура стала падать, а это уже несло в себе серьезный риск. И потому мы решили, опираясь на имеющуюся информацию, поставить Medium. Но едва Фернандо уехал от нас, стало ясно, что дождь резко усилился. И ему пришлось возвращаться».
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Он добавил: «Наша ошибка была вызвана еще и тем, что на пит-лейне долгое время дождя не было вовсе. А потом он пошел, но очень слабый. Переход на Medium был осознанным шагом, но мы быстро поняли, что это ошибка.
Впрочем, даже если бы мы сразу поставили промежуточные, Макс ведь тоже перешел на них [спустя круг]. У него был запас, и, думаю, это ничего не поменяло бы [для Алонсо].
Нам не стоит хотеть слишком многого. Важно помнить собственные цели. Мы и так выступили лучше, чем во всех предыдущих этапах. Мы стремимся именно к этому. А Red Bull пока слишком быстры для нас».
Отставание Aston Martin в Кубке конструкторов после Гран При Монако достигло 129 очков – в относительном выражении оно со старта сезона остается двукратным.
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