Босс Alpine заговорил о возвращении Риккардо

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Несколько месяцев в команде Alpine ломали голову, как поделить на 2023 год две машины между тремя пилотами. Но всего за два первых дня августа ситуация перевернулась с ног на голову.

Сначала Фернандо Алонсо анонсировал, что уходит в Aston Martin, а затем Оскар Пиастри, которого в Энстоуне поспешили назвать своим гонщиком, объявил, что тоже не собирается выступать за команду в новом сезоне.

Есть веские основания говорить, что молодой австралиец уйдет в McLaren, где заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо. У того есть контракт до конца 2023 года, но в Уокинге уже объяснили, что соглашение предусматривает выступления не только в Формуле 1 – по сути, Риккардо дали понять, что без улучшения результатов его переведут в Формулу Е.

И хотя будущее Пиастри теперь, по всей видимости, определит суд, очень маловероятно, что после всего случившегося они с Alpine смогут вновь сотрудничать без камня за пазухой.

Именно поэтому можно говорить, что в Энстоуне по сути свободна вакансия напарника Эстебана Окона. Учитывая скорость синих машин, место в команде наверняка привлекает многих. Глава коллектива Отмар Сафнауэр рассказал, что после объявления Алонсо «получил множество звонков от потенциальных кандидатов».

Между тем, инсайдеры назвали вполне возможным вариант возвращения в Alpine Даниэля Риккардо, который уже выступал за команду в 2019-20 годах, когда она называлась Renault.

Правда, история ухода гонщика получилась не самой приятной – он фактически сбежал в McLaren, – но с тех пор в Энстоуне поменялись не только цвета машин, но и высшее руководство: Сафнауэр занял место Сириля Абитбуля, а большим боссом стал Лоран Росси.

При этом известно, что глава всего концерна Renault Лука де Мео по-прежнему не в восторге от поступка Риккардо.

Даниэль Риккардо, McLaren Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, Сафнауэр рассказал: «Вспомните Фернандо, он приходил и уходил. Думаю, с другими гонщиками подобное тоже случается.

Не вижу в этой никакой проблемы. Думаю, нам нужно строить планы с прицелом на ближайшие 88-89 гонок (4 сезона – прим.ред.).

Нам важно убедиться, что этот план предусматривает выступления лучших пилотов, доступных нам. Тут есть варианты. И мы хотим сделать напарником Эстебана [Окона] действительно быстрейшего. Так что нам нужно тщательно все спланировать».

Контракт Окона с Alpine рассчитан до конца 2023 года.