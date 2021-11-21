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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Босс Alpine: Я сдерживал радость команды, боясь сглазить

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По словам Марцина Будковски, он до последних кругов опасался, что Алонсо не сможет финишировать на подиуме

Босс Alpine: Я сдерживал радость команды, боясь сглазить

Команда Alpine показала в Катаре отличный для себя результат, заработав 25 очков в Кубке конструкторов. При этом Фернандо Алонсо впервые с 2014 года смог финишировать на подиуме.

Алонсо, как и Эспебан Окон, получили преимущество благодаря стратегии с одним пит-стопом. При этом до самого финиша оставалась угроза прокола шин на абразивном асфальте Лосаила: это произошло с Валттери Боттасом, Николя Латифи и Ландо Норрисом.

В отличие от них, Алонсо и Окон дотянули до финиша, причем испанца под конец на свежих шинах быстро нагонял Серхио Перес. По словам исполнительного директора Alpine Марцина Будковски, эти последние круги показались ему чуть ли не самыми длинными в его жизни.

«Важно дать пилотам уверенность, – сказал Будковски в эфире Sky F1. – К тому же это вопрос безопасности. Если проколоть переднюю шину, то просто выкатишься наружу поворота. Но если порвать заднюю, то это занос и неконтролируемый вылет с трассы.

И мы действительно рисковали. Мы понимали, что если проведем еще один пит-стоп, то не получим ничего. И потому, мы попросили пилотов избегать поребриков.

На последнем круге я увидел, как мои механики побежали на решетку, и я закричал им: «Нет! Нет! Рано! Там еще несколько поворотов!». Просто я понимал, что в этих поворотах все и решится».

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