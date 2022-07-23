Босс Alpine: В 2023 году в Ф1 поедут и Алонсо, и Пиастри
Главы французской компании Лоран Росси сделал очень прозрачный намек о планах на будущий сезон
У Эстебана окона есть действующий контракт с Alpine на 2023 год, а вот его напарника команда обещала выбрать до конца лета. Кандидатов всего двое: выступающий за Энстоун сейчас двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и действующий победитель Ф2 Оскар Пиастри, который сейчас является запасным гонщиком коллектива.
Слухи из паддока сватают молодого австралийца в Williams на место Николя Латифи или в McLaren, где не в восторге от Даниэля Риккардо.
В субботу утром на трассе Поля Рикара генеральный директор бренда Alpine Лоран Росси подлил масла в огонь. Он фактически подтвердил, что Алонсо останется в Энстоуне, а Пиастри отдадут в аренду.
«Контракт Фернандо заканчивается в этом году, понятно, что мы обсуждаем с ним будущее, – сказал Росси. – Также мы работаем над сценариями для Оскара. Уверен, вам это тоже интересно. Идея в том, что у нас есть два достойных гонщика, и мы бы очень хотели, чтобы оба выступали в чемпионате в будущем году».
На вопрос, получится ли этого добиться, француз ответил: «Думаю, что да». Но при этом он отказался раскрыть какие-то дополнительные детали, отметив лишь, что для обоих гонщиков удалось отыскать условия, которые являются «очень разумными и правдоподобными, устраивающими пилотов».
Оскар Пиастри, запасной пилот Alpine F1 Team
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
При этом Росси четко дал понять, что выступления Пиастри за другую команду возможны только на условиях аренды.
«Я открыт к такому варианту, но Оскар должен будет вернуться к нам в команду, как только появится такая возможность, – объяснил босс Apline. – Мы серьезно инвестировали в него, именно поэтому он наш резервный гонщик. Его талант обещает очень многое, и мы хотели бы, чтобы он раскрылся в нашей команде.
Многие пилоты начинали карьеру на условиях аренды, чтобы выучиться премудростям. А потом он бы вернулся – для нас это был бы отличный сценарий».
Глава Williams F1 Йост Капито косвенно подтвердил возможность сотрудничества с Пиастри: «Думаю, если для нас это будет наилучший вариант, мы его рассмотрим. Если найдется вариант еще лучше – тогда выберем тот».
В нынешнем сезоне у Пиастри нет гоночной программы. Ожидается, что 21-летний гонщик дважды появится на пятничных тренировках Гран При за рулем Alpine.
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